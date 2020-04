CACCIARI: OVER 60 A CASA? BASTA CAZZATE

Da www.liberoquotidiano.it

Cosa accadrà lunedì 4 maggio, quando l’Italia entrerà ufficialmente nella fase 2? Se ne è discusso a Otto e mezzo, dove Lilli Gruber ha citato la proposta del comitato tecnico scientifico di esonerare dal lavoro le persone anziane, più precisamente gli over 60. “Questa non è neanche un’idea - ha tuonato Massimo Cacciari in diretta su La7 - è una stupidaggine mega galattica. Basta caz***e, altro che incostituzionale, non si può tenere agli arresti domiciliari una persona a prescindere”.

Il noto filosofo non accetta infatti l’ipotesi di una differenziazione per fasce d’età, ma può stare tranquillo perché il governo non sembra intenzionato a prenderla seriamente in considerazione. Anzi, dopo aver visto le reazioni dell’opinione pubblica di sicuro è facile scommettere che non ci saranno limitazioni per gli over 60.

Da www.liberoquotidiano.it

Silvio Berlusconi può essere la stampella del governo Conte? Se lo domanda Lilli Gruber a Otto e mezzo dopo che il Cav si è apertamente schierato a favore del Mes e quindi contro gli alleati del centrodestra, che invece sul Meccanismo europeo di stabilità non cedono di un millimetro. Al momento Berlusconi è più allineato alle posizioni di Prodi e Monti che di Salvini e Meloni, ma secondo Massimo Cacciari il centrodestra non c’entra nulla nei problemi della maggioranza giallorossa.

“Berlusconi e Salvini possono dire quello che vogliono - ha dichiarato il filosofo a Otto e mezzo - il problema è solo del governo. Se va in crisi si sfascia tutto, i dati lo dicono chiaramente, e magari ci ritroviamo a settembre-ottobre con le elezioni”. Per Cacciari quindi tutto dipende da cosa combina l’esecutivo: “Prima di tutto deve dire con chiarezza cos’è la fase 2, quali sono i tempi e le modalità. Poi deve prevedere i vari scenari, essere preciso quanto più possibile e soprattutto dare liquidità alle imprese. Se il governo lavora bene, Salvini non può dire niente. In caso contrario, succederebbe un casino inenarrabile e tornerebbe Salvini, chissà in quali forme”.

