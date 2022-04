29 apr 2022 13:06

“LE BATTAGLIE PER I DIRITTI SI RIDUCONO TROPPO SPESSO A INUTILI RACCOLTE DI FIRME SUI SOCIAL” - MARIA CORBI: “CERTAMENTE LA RESPONSABILITÀ È PERSONALE MA SE CONTINUIAMO A PRENDERCELA SOLO CON ‘L'ADORABILE’ DIRETTRICE DEL SUPERMERCATO CONAD DI PESCARA E LA SUA CACCIA ALLA DIPENDENTE ‘STREGA’ REA DI AVER GETTATO UN ASSORBENTE DOVE NON DOVEVA SBAGLIAMO, CONSAPEVOLI, DI FARLO. PERCHÉ PURTROPPO PER ARRIVARE A QUESTI ABISSI UMANI SUL POSTO DI LAVORO SIAMO DA TEMPO SULLA BUONA STRADA. E FINGIAMO DI STUPIRCI…”