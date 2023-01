“BENEDETTO, CHE LA TUA GIOIA SIA PERFETTA NELL’UDIRE DEFINITIVAMENTE LA VOCE DEL SIGNORE” – L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO AI FUNERALI DI RATZINGER: “SIAMO QUI CON IL PROFUMO DELLA GRATITUDINE E L’UNGUENTO DELLA SPERANZA PER DIMOSTRARGLI L’AMORE CHE NON SI PERDE; VOGLIAMO FARLO CON LA STESSA UNZIONE, SAPIENZA, DELICATEZZA E DEDIZIONE CHE EGLI HA SAPUTO ELARGIRE NEL CORSO DEGLI ANNI” – L'ARRIVO DI BERGOGLIO IN CARROZZINA, IL BACIO DI PADRE GEORG ALLA BARA, MELONI E MATTARELLA IN PRIMA FILA, L’OMAGGIO DELLE REGINE DI SPAGNA E BELGIO – VIDEO + FOTO

PADRE GEORG BACIA LA BARA DI RATZINGER

Ore 10:32 - Tra le 45 e le 50mila persone in piazza San Pietro

A quanto si apprende, sono tra le 45 e le 50mila le persone presenti in piazza San Pietro per i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI. Mentre al centro la piazza appare gremita ai due lati diversi spazi vuoti.

Ore 10:28 - Il cardinale Re prosegue la liturgia eucaristica

papa francesco ai funerali di ratzinger

Dopo la prima parte della Messa, ora la celebrazione nella sua liturgia eucaristica, vede sull’altare il cardinale Giovanni Battista Re per evitare, come ormai succede da tempo nelle Messe presiedute dal Papa, che Francesco si affatichi, considerato che in questa parte della liturgia il celebrante è in piedi e al momento della consacrazione in ginocchio.

Ore 10:20 - Il gruppo dalla Corea

padre georg gaenswein bacia la bara di ratzinger

(di Ester Palma) Sono 12 («Come gli apostoli», ridono) e vengono da Seul, Corea del Sud, un gruppo di amici e colleghi che aveva deciso di regalarsi una vacanza romana. «Per stamattina avevamo prenotato un tour dei Fori imperiali. Ma l’abbiamo saltato, volevamo tutti essere qui in piazza per salutare Benedetto, anche i sette di noi che non sono cattolici».

Ore 10:15 - Il ritratto in bianco e nero

funerali joseph ratzinger 12

(di Paolo Conti) Il fotografo e artista Marco Delogu, oggi alla Guida del Palazzo delle Esposizioni di Roma, ricorda quando nel 1998 Jospeh Ratzinger, ai tempi Prefetto per la Congregazione della Fede, gli concesse mezz’ora per la sua galleria di ritratti di Cardinali poi uscita per Bruno Mondadori. Ecco lo sguardo vivo e penetrante del futuro Benedetto XVI nel nitido bianco/nero di Delogu.

Ore 10:00 - Bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici

Bandiere a mezz’asta al ministero della Giustizia di via Arenula e in tutti gli edifici pubblici. La decisione, in omaggio al Papa emerito Benedetto XVI, nel giorno della celebrazione dei funerali solenni nella basilica di San Pietro. Anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, partecipa alle esequie.

funerali joseph ratzinger 13

Ore 09:51 - L’omelia di Papa Francesco: «Che la tua gioia sia perfetta nell’udire la voce del Signore»

«Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marco’ la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita». Così Papa Francesco nell’omelia della messa esequiale per il Pontefice Emerito Benedetto XVI. «Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la voce del Signore», ha aggiunto.

funerali joseph ratzinger 8

«Siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni». E ancora: «È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore».

Ore 09:50 - Un mini asilo durante l’addio

JOSEPH RATZINGER FOTO MARCO DELOGU

(di Paolo Conti) Sulla sinistra della piazza, sugli scalini del colonnato, due bambini compilano libretti con i rudimenti dell’alfabeto: la S di squalo, la T di trattore, la U di uovo. Poi corrono intorno alla fontana. I genitori accanto a loro pregano seguendo la messa sul maxischermo. Un mini asilo nido nel cuore di San Pietro, durante l’addio a Benedetto XVI.

Ore 09:42 - Cosa c’è scritto nel «Rogito» messo dentro la bara

funerali joseph ratzinger 2

(di Gian Guido Vecchi) Nel «Rogito», il testo in latino custodito in un cilindro di metallo che ricorda i tratti salienti della vita e del ministero del Papa emerito ed è stato messo dentro la bara di Benedetto XVI, si legge tra l’altro: «Lottò con fermezza contro i crimini commessi da rappresentanti del clero contro minori o persone vulnerabili, richiamando continuamente la Chiesa alla conversione, alla preghiera, alla penitenza e alla purificazione».

Leggi qui il testo integrale del «Rogito»

Ore 09:39 - La famiglia di Cardiff con sei figli

funerali joseph ratzinger 1

(di Ester Palma) In piazza ci sono molti bambini, anche piccoli. Lucy e Paul, 39 e 41 anni, sono venuti da Cardiff, Inghilterra, con i loro 6 figli, che hanno da 3 a 13 anni: «Io sono irlandese — sorride lei — ci siamo conosciuti alla Gmg di Colonia, papa Benedetto l’abbiamo sempre sentito come una specie di protettore della nostra famiglia. Non potevamo non esserci».

Ore 09:36 - Presenti anche i patriarchi di Iraq e Libano

regina sofia di spagna e regina matilde di belgio ai funerali di ratzinger

Ci sono anche diversi patriarchi orientali in piazza San Pietro. Tra loro Louis Raphael Sako da Baghdad e Bechara Rai da Beirut.

Ore 09:30 - Inizia la celebrazione

Inizia la celebrazione con Papa Francesco che si fa il segno della croce. Poi il mea culpa in latino. Il pontefice è in piedi. Segue il canto del Kyrie eleison.

olaf scholz ai funerali di ratzinger

Ore 09:25 - Papa Francesco in piazza per i funerali

Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle a Piazza San Pietro dove presiederà la celebrazione dei funerali di Benedetto XVI.

Ore 09:22 - «Arriviamo da Strasburgo»

bergoglio arriva in carrozzina ai funerali di ratzinger

(di Ester Palma) «Siamo partiti, mio marito e io, martedì da Strasburgo, dove viviamo - racconta Aurelie Feix- Arnold, 38 anni - Ieri siamo stati a visitare la salma di Benedetto e a sentire la Messa in basilica. Lui è stato molto importante per me. Ho studiato Teologia a Tubinga, dove ha insegnato, molti anni prima ma il suo ricordo era ancora molto forte. E ero alla GMG di Colonia, la sua prima uscita all’estero, un’esperienza indimenticabile. Di lui mi piacevano la semplicità e l’umiltà, era davvero un grande».

funerali joseph ratzinger 4

Ore 09:21 - La nebbia si dissolve

(di Paolo Conti ) La pesante nebbia del mattino si sta dissolvendo. La Cupola ora giganteggia come sempre le cielo romano che sta tornando azzurro. Il solito spettacolo di una città unica al mondo. Una terribile umidità ha infradiciato la piazza e reso scivolosi i sampietrini.

Ore 09:18 - I fedeli in piazza: «Santo subito»

giorgia meloni e sergio mattarella ai funerali di ratzinger

«Santo subito»: è quanto si legge in un cartello esposta da una delle tante fedeli presenti in piazza San Pietro. Ci sono molte le bandiere tedesche e polacche, molti i fedeli arrivati dalla Baviera in costume tipico bavarese.

Ore 09:16 - Il Salve Regina in latino

(di Ester Palma) Alle 9:13 parte il Salve Regina in latino, canta anche la piazza.

delegazioni di stato ai funerali di ratzinger

Ore 09:13 - Meloni in prima fila accanto a Mattarella

(di Virginia Piccolillo) La premier Giorgia Meloni siede in prima fila tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e i reali del Belgio, Filippo e Mathilde.

Ore 08:59 - Arriva Mattarella

(di Gian Guido Vecchi) È appena passata l’auto del Presidente Sergio Mattarella che sta raggiungendo piazza San Pietro.

funerali joseph ratzinger 3

Ore 08:57 - Giorgetti con il rosario

(di Virginia Piccolillo) Nella delegazione del governo, accanto al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida anche il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, con un rosario in mano.

regina sofia di spagna ai funerali di ratzinger

Ore 08:54 - Padre Georg bacia la bara

Ore 08:52 - La bara di cipresso è sul sagrato

Alle 8:50 la bara di papa Ratzinger esce sul sagrato, dalla folla parte un applauso forte.

Ore 08:51 - Il libretto della messa

funerali joseph ratzinger 14

(di Gian Guido Vecchi) Sulla copertina del libretto della Messa distribuito ai fedeli, l’immagine drammatica della Deposizione di Caravaggio, Cristo che sta per essere seppellito dopo l’agonia.

Ore 08:41 - I settore dei sacerdoti

(di Paolo Conti) Nel settore di sinistra, guardando la Basilica di san Pietro, una macchia bianca. Sono le centinaia di sacerdoti con cotta (la veste liturgica) e la stola rossa che concelebreranno la messa, occorre un passi speciale per il comparto. Vengono dai tanti istituti religiosi romani, dalle università cattoliche, dai seminari e sono di innumerevoli nazionalità.

Ore 08:40 - «Siamo qui dalle 5 del mattino»

funerali joseph ratzinger 5

(di Ester Palma) »Siamo qui dalle 5, flusso costante e regolare, alle 6 già c’era gente. Abbiamo visto una decina di ragazzi che dormivano all’inizio di via della Conciliazione, col sacco a pelo», spiega Luca, contabile nella vita e volontario della protezione civile. All’ingresso del colonnato i suoi colleghi distribuiscono cartoline con papa Ratzinger sorridente.

Ore 08:39 - Bottiglie vietate in pazza San Pietro

i cardinali ai funerali di ratzinger

(di Ester Palma) Non passano nemmeno le bottigliette di profumo ai controlli per entrare (a fatica). «Possono essere pericolose», spiega la volontaria della Protezione civile al varco vicino piazza della Città Leonina, nei pressi della casa di Ratzinger da cardinale. Qualcuno si stupisce, ma non protesta nemmeno il ragazzo francese cui viene strappato dalle mani e buttato nel secchio un flacone mezzo pieno.

Ore 08:36 - Chiacchiere in attesa del rosario: Sangiuliano e Crosetto

funerali joseph ratzinger 7

(di Fabrizio Roncone) Chiacchiere in attesa del Rosario. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano racconta a Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, di quando faceva il 12% di ascolti con il suo Tg2. Poi si sincera che una delle poltroncine rosse sia riservata anche a lui. Piccolo parapiglia: due rappresentanti della delegazione polacca su sono seduti sulle sedie riservate a due ufficiali della nostra Marina (chicchissimi, con il mantello blu). Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con lo zuccotto blu tipo incursore. In effetti: umidità notevole, nebbia persistente e inconsueta.

Ore 08:31 - Tra poco comincia il trasporto del feretro, rosario alle 8:45

funerali joseph ratzinger 16

(di Fabrizio Roncone) Dal portone della basilica ha fatto capolino il cardinale decano Giovanni Battista Re, che celebrerà la messa funebre (Papa Francesco terrà solo l’omelia e i riti di commiato finali): sul sagrato, ai lati dell’altare, nei posti riservati, affluiscono le delegazioni straniere, autorità politiche (Pier Ferdinando Casini accolto come un cardinale emerito), gli ultimi rappresentanti della nobiltà papalina romana. Con Battista Re, concelebreranno altri 120 cardinali, 400 vescovi, 3700 sacerdoti. Due chierichetti portano l’ultimo enorme candelabro. Non ci sono fiori. Dagli altoparlanti, i canti sacri del coro della Sistina. Tra pochi minuti comincerà il trasporto del feretro del Papa emerito, che giungerà così sul sagrato. Alle 8:45, è previsto l’inizio del rosario che precede la cerimonia funebre.

funerali joseph ratzinger 6

Ore 08:29 - Alemanno: «Sono venuto a salutare un Santo»

«Sono venuto a salutare un Papa che sentivo amico quando lo incontravo da Sindaco e che oggi percepisco già come un Santo». Sono le parole di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e portavoce del comitato «Fermare la Guerra», all’Agi mentre entra in una piazza San Pietro già piena di fedeli per i funerali.

Ore 08:21 - Nebbia a Roma, in Vaticano dall’alba. «È stato il Papa della mia infanzia»

funerali joseph ratzinger 15

(di Ester Palma) Il giorno dei solenni funerali di Benedetto XVI Roma si sveglia sotto una fitta nebbia. Ma il popolo di papa Ratzinger è lì, molti da prima dell’alba: «È stato il Papa della mia infanzia, mia nonna me lo faceva vedere sempre in tv. Ora lei non c’è più e io sono qui anche per lei», racconta Martina Chiari, 22 anni, partita da Firenze apposta con due amiche.

