“BENEDIRE LE UNIONI GAY? PERCHÉ NO? SE DEVO RENDERE QUESTO SERVIZIO NON POSSO FARE DISTINZIONI” – PARLA DON FRANCESCO ROMANO, PRETE PALERMITANO CONTROCORRENTE: “SE C’È UN OMOSESSUALE CREDENTE IL SACERDOTE PUÒ BENEDIRLO. SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO: L’ELEMENTO FONDANTE DI UNA COPPIA È L’AMORE” – “LE PAROLE DELLA GENESI ‘LI CREÒ MASCHIO E FEMMINA? SONO TESTI DI TREMILA ANNI FA. SIAMO IN UNA SOCIETÀ PATRIARCALE…”

Claudio Reale per www.repubblica.it

Dice che la Chiesa “ha sbagliato a sospendere don Giulio Mignani”, il parroco di La Spezia allontanato perché a favore delle unioni omosessuali. E per ribadirlo don Francesco Romano, a lungo parroco di San Gabriele, a Palermo, ha scritto con un altro sacerdote di frontiera, don Cosimo Scordato, una lettera aperta pubblicata oggi dal Giornale di Sicilia: secondo il sacerdote siciliano nel Paese c'è un clima “pieno d’odio, a tutti i livelli”, e dunque è il momento di dirsi pronti a benedire in chiesa le unioni dello stesso sesso. “Se due ragazzi o due ragazze mi dicono che si vogliono bene – sorride – non è mio compito giudicarli”.

A quel punto non sarebbe come un matrimonio?

“Sono unioni civili. Il matrimonio religioso è un’altra cosa. Se c’è un omosessuale credente il sacerdote può benedirlo. Siamo tutti figli di Dio: l’elemento fondante di una coppia è l’amore. Se c’è quello il resto non conta”.

Dunque non considererebbe matrimonio una coppia eterosessuale senza amore?

“Il matrimonio non ha valenza senza amore. Ognuno di noi è diverso, ognuno ha le sue realtà peculiari, Davanti a un essere umano posso fare solo una cosa”.

Cosa?

“Mettermi in ginocchio. Non devo giudicare”.

Il libro della Genesi dice “Dio creò l'uomo a sua immagine. Li creò maschio e femmina”.

“Sono testi che risalgono a tremila anni fa. Era quella la mentalità: il mondo doveva pur riempirsi di essersi umani. Siamo in una società patriarcale che non tiene conto delle differenze fra gli uomini”.

La Chiesa deve aggiornarsi?

“La società cambia. Dobbiamo cercare di proporre il messaggio cristiano a una società che cambia”.

Qual è il messaggio?

“L’amore. L’amore e la libertà”.

Ci sono i testi sacri.

“Gesù diceva ‘Prima l’uomo e poi la legge’”.

La Chiesa dovrebbe fare marcia indietro su don Mignani?

“È stato un errore sospenderlo. Non è un modo cristiano di dialogare. Gesù non ha costretto tutti noi in una gabbia. Lo ripeto: Gesù diceva ‘Prima l’uomo e poi la legge’. Lo ripeto ancora?”.

No, messaggio chiaro.

“Ognuno di noi è estremamente complesso. Lei si conosce completamente? Io non ci riesco. Certe volte riesco a capirmi, altre no. Quello che mi guida nella mia vita è la gioia. La mia gioia nel vedere l’amore”.

Quindi sarebbe pronto a benedire le unioni omosessuali?

“Perché no? Se devo rendere questo servizio non posso fare distinzioni”.

Questa settimana Lorenzo Fontana, da sempre ostile alle unioni gay, è stato eletto presidente della Camera. Avverte un clima pericoloso sul terreno dei diritti?

“Fontana la può pensare come vuole. Ma da presidente della Camera deve rispettare i cittadini italiani, tutti i cittadini italiani. È stato eletto e va rispettato. Ma se dobbiamo contrastare le sue idee lo faremo. Con serenità, ma con fermezza”.

Avverte un clima pericoloso?

“Certamente non c’è un clima molto sereno. Vedo molto odio, a tutti i livelli. Non solo in questo campo. Anziché incontrarci nella serenità non facciamo altro che insultarci”.

