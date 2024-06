“BERGOGLIO, ‘EGO TE ABSOLVO’. E' COME SE SEI IO DICESSI A UN AMICO ‘VECCHIO FROCIONE’” – MAURO CORUZZI ALIAS PLATINETTE IN DIFESA DI PAPA FRANCESCO DOPO IL DAGO-SCOOP PAPALINO SULLA “FROCIAGGINE” E LE "CHECCHE IN SEMINARIO": “È STATO BACCHETTATO OLTRE MISURA ED È INACCETTABILE. HA USATO QUEL TERMINE TRA GENTE CHE CREDEVA AMICA. IL POLITICALLY CORRECT È DIVENTATO UN SISTEMA DI CENSURA VERA E PROPRIA. SI SA CHE I SEMINARI SONO PIENI DI ASPIRANTI SACERDOTESSE, NON È NELLA PAROLA IL VERO ORRORE, MA NEL PENSIERO, NELL’USARLA COME INSULTO”

Estratto dell’articolo di Roberto Alessi per www.mowmag.com

papa francesco e la frociaggine

Ricapitoliamo: il Papa, il nostro Papa Francesco, un uomo che mi piace e sostengo, ha nemici o persone stupide a lui molto vicino che parlano, e dato che non credo che uno stupido possa arrivare fino a lui, forse c’è chi gli è accanto e gli parla contro. Ma voglio anche dire subito che Bergoglio quel “frociag*ine” se lo poteva anche evitare. Come sappiamo, Roberto D’Agostino su Dagospia ha riportato l’espressione di Papa Francesco durante un incontro a porte chiuse (sottolineo a porte chiuse e quindi riservato) con i vescovi nell’aula vecchia del sinodo, poi ripreso da tutti i media, direi nessuno escluso, compreso Novella 2000.

platinette

[…] Il termine è orrendo, però se riferissero il linguaggio di molti di noi in certe riunioni “a porte chiuse” i più meriterebbero l’ergastolo come canta Blanco. Probabilmente il Papa intendeva dire che se […] uno mette il sesso tra le sue priorità ed è omosessuale, vivere in un seminario in mezzo a soli uomini tra camere e docce comuni non è proprio il posto adatto dove prepararsi alla castità perenne e andrebbe a scapito dello studio, forse, ma non è detto (il sesso non ha mai fatto male allo studio).

meme su papa francesco e la frociaggine 2

Ad ogni modo ho preferito chiedere un commento sulla questione a Mauro Coruzzi[…] Platinette. E a sorpresa, lui che per primo ha difeso i diritti di tutti, gay o etero, trans o no gender, ha difeso anche il Papa. “Sì, Bergoglio, Ego te absolvo a peccatis tuis, anzi per lui quel ‘frocia*gine’ peccato non è”.

“Il Papa è stato bacchettato in modo per me oltre misura ed è inaccettabile”, mi dice. Il Papa, ricordo, attraverso un portavoce della Santa sede, ha intorno alle polemiche sul termine "frociaggine”, ha fatto sapere che: “Non voleva esprimersi in termini omofobi. Nella Chiesa c'è spazio per tutti”.

MAURIZIO CORUZZI - PLATINETTE

Ma continua Coruzzi: “Fu attaccato da alcuni anche quando disse ‘Chi sono io per giudicare un omosessuale?’ E ora lo attaccano per un termine proibito dalle vestali del politically correct, che, e userei un termine più colorito, ha rotto le scatole a tutti: il politically correct è diventato un sistema di censura vera e propria. Quelle persone che oggi condannano il Papa sono simili a quelle che hanno censurato la Dolce Vita di Fellini che faceva sfilare i preti gay in una scena esilarante del film”.

Coruzzi è un fiume in piena. “Si sa che i seminari sono pieni di aspiranti sacerdotesse, ma oggi non si può più ora chiamare cose con loro, non è più possibile. Il Papa ha usato quel termine tra gente che credeva amica, come se sei io dicesse a un mio amico ‘Vecchio froci*ne’. Si dice, anche per ridere. Il decreto Zan, che non è passato, addirittura proponeva delle multe per chi avrebbe usato un linguaggio del genere”. […].

papa francesco e la frociaggine meme by osho

Il pensiero di Coruzzi non è il mio: c’è chi soffre per essere chiamato così, froc*o è una parola orrenda e per il bene che io ho per il Papa spero che non la usi mai più. “Ma non è nella parola il vero orrore, ma nel pensiero, nell’usarla come insulto”, conclude Coruzzi. […]

MICHEL PLATINETTE - MEME BY SHILIPOTI scazzo tra platinette e tommaso zorzi 8 platinette PLATINETTE platinette platinette scazzo tra platinette e tommaso zorzi 9 meme su papa francesco e la frociaggine 3 meme su papa francesco e la frociaggine 5 tweet sulla frociaggine nei seminari by papa francesco PAPA FRANCESCO E LA FROCIAGGINE - MEME BY EMILIANO CARLI meme su papa francesco e la frociaggine 4 MEME SU PAPA FRANCESCO A LA FROCIAGGINE meme su papa francesco e la frociaggine 1 meme su papa francesco e la frociaggine meme su papa francesco, la frociaggine e roberto vannacci 1 meme su papa francesco, la frociaggine e roberto vannacci meme su papa francesco e la frociaggine meme su papa francesco e la frociaggine