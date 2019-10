“BERGOGLIO METTE LE MANI SU QUELLO CHE UN PAPA DOVREBBE DIFENDERE” - VITTORIO MESSORI RIPUBBLICA “IPOTESI SU GESÙ” E LANCIA BORDATE CONTRO IL PONTEFICE E LA SUA ANSIA DI RINNOVAMENTO: “LA DOTTRINA COSÌ COME È STATA ELABORATA IN 2MILA ANNI DI RICERCA VIENE CONSEGNATA AL PAPA PERCHÉ LA DIFENDA E NON LA CAMBI” - “LO SCISMA NON AVVERRÀ, MA C’È FORTE INQUIETUDINE PERCHÉ…”

I numerosi scandali stanno minando le basi della Chiesa. A darne conferma è Vittorio Messori, intellettuale molto vicino a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI: "L'impressione è che Bergoglio metta le mani su quello che un Papa dovrebbe invece difendere. La dottrina così come è stata elaborata in 2.000 anni di ricerca viene consegnata al Pontefice perché la difenda e non la cambi", ha detto il giornalista a La Verità.

A scuotere il Vaticano sono le novità introdotte dal Sinodo panamazzonico. Dalle Pachamame esposte nelle chiese romane per via del Sinodo alla messa in discussione del celibato, passando per la presunte innovazioni adottate alla mariologia, questi sono gli argomenti che più scuotono la coscienza dei fedeli, che ora si interrogano sulle sorti della Chiesa cattolica. "Certamente lo scisma non avverrà - ribadisce Messori - ma c'è forte inquietudine perché siamo di fronte al primo Papa il quale molte volte sembra dare del Vangelo una lettura che non segue la tradizione".

