GERARD DEPARDIEU: "BEVO 14 BOTTIGLIE DI VINO AL GIORNO"

ROBERTO ALESSI - TENTAZIONI E CASTIGHI

DEPARDIEU E L’ALCOL

Notizie tratte da “Tentazioni & Castighi. Il gossip è la prima forma di democrazia”, di Roberto Alessi (ed. Morellini)

Ubriaco. Depardieu non ha resistito a raccontare della madre che aveva cercato di abortire, che aveva capito di piacere agli omosessuali, che si faceva pagare, e spesso li menava, e li rapinava, del furto di una macchina, la galera, l’alcol (“Bevo quattordici bottiglie di vino al giorno… non riesco a dormire se non sono ubriaco”).

GERARD DEPARDIEU: «BEVO 14 BOTTIGLIE DI VINO AL GIORNO, MA NON SONO UN ALCOLISTA»

Simone Nocentini per www.ilmattino.it - 14 settembre 2014

Gerard Depardieu ha una passione smisurata per l'alcol, tanto che la prima bottiglia la apre alla mattina: solitamente champagne o vino rosso.

L'attore francese consumerebbe una quantità davvero significativa di alcolici di tutti i tipi (birra, vino rosso e bianco, pastis, vodka, whisky, champagne) distribuiti e ingurgitati con minuziosa cura nell'arco della sua giornata.

"Non sono mai totalmente sbronzo - ammette Depardieu - giusto un tantino rompic….Ma mi bastano un pisolino di 10 minuti e un sorso di rosè per sentirmi fresco come una rosa - racconta durante un'intervista al magazine So Film UK - Quando sono annoiato, bevo e se inizio a bere, non posso farlo come una persona normale, ma arrivo a scolarmi 12, 13, 14 bottiglie al giorno, anche se dopo l’intervento e per via del colesterolo e di tutta quella roba lì, so che devo stare attento. Comunque non ho intenzione di morire. Non adesso, almeno, perché ho ancora tanta energia".

[…] "Gli alcolisti si nascondono e si vergognano. Io non lo sono, come vedete racconto tutto. Il vino che produco io non è da collezionare, ma da aprire e bere con gli amici giocando a carte. Quello che mi piace dell’essere sbronzo è l’euforia che mi dà, quel momento in cui ti senti vivo ed entusiasta. Quando però lo sei stato 10, 15, 20 o anche 30 volte, allora cominci a perdere il conto, ma c’è molto altro nella vita che essere ubriachi".

