“BIBI” HA SFRUTTATO LE ELEZIONI AMERICANE PER COLPIRE L’IRAN – UNA FONTE MILITARE ISRAELIANA SPIEGA CHE NETANYAHU HA DECISO DI ATTACCARE ORA PERCHE’ “IL PERIODO DI PASSAGGIO TRA LE DUE AMMINISTRAZIONI AMERICANE È PIENO DI INCERTEZZE MA ANCHE DI POSSIBILITÀ” – L’ASSALTO DI QUESTA NOTTE AGLI OBIETTIVI MILITARI IRANIANI PUÒ ESSERE IL PRELUDIO A UN ATTACCO PIÙ MASSICCIO CONTRO I CENTRI ATOMICI DEL REGIME…

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

Alla fine a decidere il momento non è stato il «terremoto» dei documenti segreti fuoriusciti dal Pentagono con i dettagli sull’operazione, ma autentici fenomeni naturali come le nuvole e la pioggia. La stecca da meteorologo con cui Benjamin Netanyahu illustra le mappe del Medio Oriente in diretta nazionale, questa volta è servita a indicare ai generali gli obiettivi da colpire in Iran e la potenza dei raid. «Precisi» come li definisce il portavoce delle forze armate nella notte. […]

Il primo ministro più longevo nella Storia di Israele ha immaginato e minacciato il blitz fin da quando ha ripreso il potere nel 2009, allora al suo fianco c’è il mentore Ehud Barak come ai tempi nell’unità d’élite Sayeret Matkal. Sono d’accordo che sia ora di agire, vogliono impedire a Teheran di superare la soglia di non ritorno nella produzione di uranio da usare nella bomba.

Sono d’accordo e sono gli unici a esserlo: Gabi Ashkenazi, il capo di Stato Maggiore, risponde che l’aviazione e le truppe in generale non sono pronte, arriva a sostenere che l’ordine di dare il via ai preparativi dato dal primo ministro sia illegale perché manca una decisione formale di tutto il governo. Meir Dagan, il capo del Mossad, una volta andato in pensione commenta davanti alle telecamere della Cbs americana: «Colpire l’Iran era l’idea più stupida che avessi mai sentito». […]

I piani presentati dallo Stato Maggiore – e realizzati nella notte – per rispondere al bombardamento con missili balistici di quasi un mese fa sono di sicuro più limitati. Il raid pensato con Barak ministero della Difesa avrebbe dovuto neutralizzare i siti nucleari ed è stato messo nel cassetto assieme alla fine del patto politico tra il capo del Likud e l’ex leader laburista, l’unico che nel 1999 sia riuscito a battere Bibi alle elezioni. […]

In queste settimane la Casa Bianca ha premuto sul governo a Gerusalemme perché gli attacchi si concentrassero solo su obiettivi militari, evitando le infrastrutture come oleodotti e raffinerie. Netanyahu sarebbe stato tentato – scrive la rivista digitale Al Monitor – di rinviare il bombardamento con centinaia di jet a dopo le elezioni americane della settimana prossima.

«Il periodo di passaggio tra le due amministrazioni è pieno di incertezze ma anche di possibilità», spiega una fonte a Ben Caspit, tra i giornalisti israeliani meglio informati. Ovvero sfruttare i mesi in cui Joe Biden dovrebbe solo preparare le stanze per accogliere il successore.

Alcuni analisti fanno notare che se l’assalto di questa notte indebolisce le difese del regime islamico – e sulla strada verso Teheran pure quelle anti-aree in Siria – può comunque essere il preludio a un attacco più massiccio e complesso contro le installazioni legate al progetto atomico.

La possibile – e più volte proclamata – risposta dei Pasdaran iraniani rischia di aprire una sequenza di rappresaglie e contro-rappresaglie. Ed è in questa fase che Netanyahu scorge una delle possibilità: l’intensità a salire dello scontro aperto con gli Ayatollah potrebbe costringere gli Stati Uniti a partecipare alle offensive dell’alleato più importante in Medio Oriente, fino a quella che il premier considera la missione di una vita: fermare l’Iran prima che riesca a costruire la bomba.

Sempre Caspit avverte che Tsahal non può comunque permettersi di aprire da subito un altro fronte totale dopo oltre un anno di guerra contro Hamas a Gaza e l’invasione nel sud del Libano lanciata alla fine di settembre. […]