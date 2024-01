“BILL CLINTON HA MINACCIATO LO STAFF DI 'VANITY FAIR'" – VIRGINIA GIUFFRE, LA GRANDE ACCUSATRICE DI JEFFREY EPSTEIN, HA RIVELATO CHE L’EX PRESIDENTE SAREBBE ENTRATO NEGLI UFFICI DELlLA RIVISTA, "MINACCIANDO" I GIORNALISTI AFFINCHÉ NON PUBBLICASSERO ARTICOLI SUL TRAFFICO SESSUALE DEL SUO AMICO FINANZIERE – CLINTON, CHE NELLE SCORSE ORE È STATO AVVISTATO A SVACANZARE IN MESSICO, È STATO NOMINATO 73 VOLTE NELLE CARTE DEL PROCESSO TRA VIRGINIA GIUFFRE E GHISLAINE MAXWELL – DA HAWKING AL PRINCIPE ANDREA, TUTTI I VIP CHE BAZZICAVANO SULL’ISOLA DI EPSTEIN TRA ORGE E FESTINI…

1. BILL CLINTON AVVISTATO IN MESSICO

bill e hillary clinton nella repubblica dominicana

DAGONEWS

L'ex presidente Bill Clinton è stato avvistato mentre passeggiava per le strade di una piccola città messicana prima che il suo nome uscisse fuori dalle carte del processo che lo collegano a Jeffrey Epstein.

Clinton è stato fotografato nella piazza principale di San Miguel de Allende, Guanajuato, insieme ai turisti. L’immagine è stata scattata dopo che è stato nominato 73 volte nei documenti del processo tra Virginia Giuffre e Ghislaine Maxwell. Ma in queste ore emergono anche altre immagini della vacanza dell’ex presidente insieme alla moglie Hillary, all'ex presidente del Cile, Sebastián Piñera, e del Messico, Enrique Pena-Nieto.

bill clinton in messico

La foto è datata 29 dicembre ed è stata scattata a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Al momento dai documenti del processo non è emerso nulla di scabroso su Clinton: l’unica certezza è che conosceva Epstein dal 1993 e che ha volato sul suo aereo, il Lolita Express. Il finanziere, come mostrano i registri presidenziali, ha fatto 17 visite alla Casa Bianca.

2. UNA NUOVA TRANCHE DI DOCUMENTI SU EPSTEIN È STATA PUBBLICATA

(ANSA) - Una seconda tranche di carte relative a Jeffrey Epstein è stata pubblicata. Si tratta di 19 documenti che si riferiscono alla causa di Virginia Giuffre - la grande accusatrice del finanziere Usa morto suicida in carcere - contro Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein. Nei documenti si cita un detective che descrive il processo che veniva usato per assoldare nuove ragazze.

bill clinton jeffrey epstein ghislaine maxwell 1

3. 'CLINTON MINACCIÒ VANITY FAIR PER ARTICOLI SU SUO AMICO EPSTEIN'

(ANSA) - Bill Clinton sarebbe entrato negli uffici di Vanity Fair e avrebbe "minacciato" lo staff affinché non pubblicasse articoli sul traffico sessuale del suo buon amico Jeffrey Epstein. Lo rivelano, riporta il New York Post, i nuovi documenti pubblicati su Epstein, il finanziere americano morto suicida in carcere. Secondo quanto rende noto il Nyp, a raccontare l'episodio è stata Virginia Giuffre, la grande accusatrice di Epstein, in una email a una giornalista del Daily Mail.

Non è chiaro dove Giuffre abbia appreso delle minacce di Clinton. Nelle carte Clinton viene descritto come qualcuno che "aveva viaggiato con Epstein e Ghislaine Maxwell e che avrebbe potuto avere informazioni sulla condotta" del finanziere e della sua complice.

jeffrey epstein principe andrea

4. ORGE, MASSAGGI E RAGAZZINE: NELLE CARTE DEL PROCESSO EPSTEIN I SEGRETI DELL’ISOLA FREQUENTATA DAI VIP, DA CLINTON A HAWKING

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Ci sono nomi eccellenti: Bill Clinton, il principe Andrea, Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield, lo scienziato Stephen Hawking. E ci sono pure racconti sordidi: “orge con minorenni”, incontri con ragazzine, massaggi, e si parla anche di “un anonimo primo ministro”. Tutti citati nella oramai famigerata “lista di Jeffrey Epstein”, il miliardario pedofilo americano suicidatosi nel 2019: centinaia di deposizioni e documenti relativi a un processo civile del decennio scorso tra Virginia Roberts Giuffre, vittima e massima accusatrice del principe Andrea, e Ghislaine Maxwell, compagna e complice di Epstein. I file di quel procedimento ora sono pubblicati integralmente dalla corte distrettuale di New York.

stephen hawking sull isola di jeffrey epstein

Molti dei nomi e delle accuse erano già noti e non è una vera e propria lista, come era chiaro da settimane. La differenza è che questi file contengono dettagli inediti e le trascrizioni complete delle udienze della causa civile tra Giuffre e Maxwell, chiusa nel 2017. […]

Cominciamo da Bill Clinton. Era il nome più atteso della “lista", insieme al principe Andrea, e in effetti in questi documenti compare. […] In realtà, le frasi più infamanti contro Clinton sono quelle di un’altra ragazza vittima dei traffici di Epstein e Maxwell, ovvero l’allora 21enne Johanna Sjoberg. Nella deposizione sotto giuramento, quest’ultima racconta come Epstein le avrebbe rivelato che "a Clinton piacciono giovani, riferendosi alle ragazze”. Inoltre, il pedofilo sostiene che l’ex presidente “mi deve dei favori”. Clinton ha sempre negato di aver avuto ogni tipo di rapporto extra-lavorativo con Epstein e ha interrotto i rapporti con lui nel 2005, antecedentemente la prima condanna per traffico di minorenni per il miliardario americano.

michael jackson

Poi viene il principe Andrea. Su di lui, i documenti reiterano quanto già ampiamente circolato negli anni scorsi, e cioè le accuse di Virginia Roberts Giuffre. Che nei file sembrano coincidere con quelle dell’anonima “Jane Doe” in codice. Secondo la quale, il fratello di re Carlo l’avrebbe violentata per tre volte, di cui almeno due da minorenne (a casa di Maxwell a Londra, nella magione di Epstein di New York e sull’aereo “Lolita Express” di Epstein). Inoltre, “Jane Doe" accusa Andrea di aver partecipato "a un’orgia con molte minorenni sull’isola caraibica Little St James” e dichiara che Epstein un giorno le avrebbe detto “qualsiasi cosa ti chieda il principe tu falla". Andrea, che con Virginia Giuffre ha raggiunto un patteggiamento plurimilionario nel 2022 di cui non si conoscono i dettagli, ha sempre strenuamente negato queste accuse.

johanna sjoberg

Qualche nuovo particolare su Andrea emerge però riguardo a un’altra accusa, da parte sempre di Johanna Sjoberg, che lo incolpa di averle “toccato e palpato il seno”. […]

Sjoberg racconta anche di aver visto Michael Jackson sull’isola caraibica di Epstein e a un certo punto la donna cita pure l’illusionista David Copperfield. Il quale le chiede una domanda bizzarra: “Conosci qui ragazze che procurano altre giovani donne agli ospiti?”.

Un’altra anonima testimone riferisce di “un famoso ex primo ministro”, ma non ci sono altri dettagli. In un diverso file, si legge invece della presenza sull’isola dello scienziato inglese paralizzato Stephen Hawking, lì nel 2006 per una conferenza. In una bizzarra email di Epstein a Maxwell, il pedofilo chiede alla complice, condannata a 20 anni di carcere a New York, di trovare testimoni tra le donne “al loro servizio” che “smentiscano la partecipazione di Hawking a un’orgia di minorenni”, presunto episodio mai emerso sinora.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell 2

C’è anche Donald Trump nei file, ma l’ex presidente americano, almeno in questa tranche di file, ne esce indenne. C’è solo una presenza sull’aereo di Epstein, ma le testimoni smentiscono ogni suo comportamento inappropriato […]

5. LA RETE DI EPSTEIN

Estratto dell’articolo di Simona Siri per “la Stampa”

Ottocento pagine, una lista di nomi citati, anche se spesso solo di passaggio, che potrebbe essere quella del Met Ball - Bill Clinton, il principe Andrea, Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield, il governatore del New Mexico Bill Richardson, il miliardario gestore Glenn Dubin, lo scout di modelle Jean-Luc Brunel, l'informatico Marvin Minsky. Molte conferme, ma nessuna rivelazione bomba. Sono queste le conclusioni che si possono trarre dalla visione dei documenti giudiziari resi pubblici mercoledì e che riguardano Jeffrey Epstein […]

bill clinton jeffrey epstein ghislaine maxwell 1

[…] Johanna Sjoberg, un'altra giovane finita nel giro, che ha raccontato di essere stata toccata sul seno dal principe Andrea e di aver incontrato una volta Michel Jackson e David Copperfield, ma di non averlo mai massaggiato, e di non aver mai incontrato Leonardo DiCaprio (con cui Epstein si vantava di parlare spesso al telefono), Cate Blanchett, Bruce Willis o Cameron Diaz.

[…]

jeffrey epstein e ghislaine maxwell 1

Chi si aspettava una qualche rivelazione bomba su i due ex presidenti è rimasto deluso: Clinton è oggetto di una discussione sulla credibilità di una testimone, mentre il nome di Trump appare in un documento in cui Epstein viene citato dicendo che avrebbe invitato l'allora magnate a unirsi a lui in uno dei suoi casinò. In un altro documento, una testimone afferma che non le è mai stato chiesto di avere rapporti sessuali con Trump. Nella trascrizione di una deposizione del 2016 una vittima riporta queste parole di Epstein: «ha detto che a Clinton piacciono giovani, riferendosi alle ragazze». […] Chi manca del tutto è Jimmy Kimmel. […]

jeffrey epstein ghislaine maxwell jeffrey epstein isole vergini di jeffrey epstein 5 isole vergini di jeffrey epstein 4 IL PRINCIPE ANDREA E JEFFREY EPSTEIN isole vergini di jeffrey epstein 1 Il principe Andrea dietro la porta di casa di Epstein Epstein e Maxwell ghislaine maxwell jeffrey epstein Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein ghislaine maxwell isole vergini di jeffrey epstein 2 isole vergini di jeffrey epstein 3 bill clinton jeffrey epstein 1