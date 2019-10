2 ott 2019 16:17

“IL BINARISMO DI GENERE? NON ESISTE” – DOPO UNA VITA AL FIANCO DELLE FEMMINISTE HELEN MIRREN RISCOPRE IL SUO LATO MASCOLINO E SENTENZIA: “SIAMO TUTTI A METÀ, IN UN MERAVIGLIOSO MIX TRA MASCHIO E FEMMINA. LA MAGGIOR PARTE DEGLI ATTORI UOMINI HANNO DELLE CARATTERISTICHE FEMMINILI E VICEVERSA. IO, AD ESEMPIO, ODIO PARLARE DEI MIEI SENTIMENTI, NON VOGLIO MAI…”