“BORIA” UNA NE FA E CENTO NE SBAGLIA – BORIS JOHNSON PESTA UN MERDONE E PUBBLICA SUI SOCIAL UN MESSAGGIO PER COMPLIMENTARSI CON BIDEN IN CUI SI LEGGE, SULLO SFONDO, PARTE DEL TESTO CHE ERA INDIRIZZATO AL PUZZONE IN CASO DI VITTORIA: NEL MESSAGGIO, OLTRE A TRUMP, SI VEDE ANCHE SECONDO MANDATO E…

DAGONEWS

boris johnson

Nuovo pasticcio per Boris Johnson che dà il benvenuto al nuovo presidente Joe Biden, pubblicando su Twitter un messaggio in cui erano ancora visibili le tracce di un altro testo in cui ci congratulava per la vittoria con Donald Trump.

Nel messaggio l’inquilino di Downing Street durante il fine settimana si è congratulato con Biden e Harris per il traguardo storico: «Gli Stati Uniti sono il nostro più importante alleato e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto sulle nostre priorità condivise, dal cambiamento climatico al commercio e alla sicurezza».

il messaggio di boris johnson per biden 2

Tuttavia in molti si sono accorti che nel messaggio c’erano le tracce di un altro testo sullo sfondo, molto più lungo, in cui si leggono le parole “Trump” e “secondo mandato”.

Da Downing Street non hanno potuto far altro che ammettere l’errore, dicendo che era stato preparato un messaggio "alternativo" nel caso in cui Trump avesse trionfato. Un portavoce del governo ha detto: «Come si può immaginare, sono state preparate in anticipo due dichiarazioni per queste elezioni. A causa di un errore tecnico parti del messaggio alternativo erano incorporate nello sfondo dell'immagine».

joe biden donald trump BORIS JOHNSON BIRRA boris johnson boris johnson BORIS JOHNSON CON LA MASCHERINA il messaggio di boris johnson per biden