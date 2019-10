“IL CARCERE LO HA SALVATO” – MICHAEL DOUGLAS RIPERCORRE GLI ANNI BUI DEL PRIMOGENITO CAMERON FINITO NELLA SPIRALE DELLA DROGA: “HA INIZIATO CON GLI SPINELLI ED E' ARRIVATO ALL'EROINA. ABBIAMO AVUTO DAVVERO PAURA DI PERDERLO. ERA ARRIVATO A SNIFFARE TUTTI I GIORNI, UNA SPIRALE SUBDOLA DALLA QUALE È DURA USCIRE. QUANDO ARRIVI A QUEL LIVELLO CI SONO SOLO DUE OPZIONI, IL CARCERE O LA MORTE…”

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

michael, kirk e cameron douglas 1

La paura di perdere un figlio. Michael Douglas torna con la mente a quei giorni terribili, i più brutti della sua vita, quando il primogenito Cameron era stretto nella morsa della droga: «All’inizio era dipendente da erba e alcol, poi la questione si è fatta più seria», ricorda l’attore americano in un’intervista doppia per People. «Ha cominciato ad abusare di cocaina, eroina e vendere metanfetamine.

michael e cameron douglas 3

«Odiavo ciò che ero diventato ma non riuscivo a smettere», ammette il figlio, che già a vent’anni vendeva stupefacenti e girava con una pistola. Michael e la sua ex moglie, Diandra Luker, le hanno provate tutte per rimettere in carreggiata Cameron, ma ogni tentativo cadeva nel vuoto. «Ci sono stati momenti in cui la speranza di recuperarlo si è ridotta al lumicino. Abbiamo avuto davvero paura di perderlo».

michael e cameron douglas e catherine zeta jones

Poi, nel 2009, l’arresto: «Cameron era arrivato a sniffare tutti i giorni, una spirale subdola dalla quale è dura uscire», aggiunge il due volte premio Oscar. «Quando arrivi a quel livello ci sono solo due opzioni, il carcere o la morte». La galera dunque è stata salvifica e dietro le sbarre il ragazzo, che ora è un uomo di 40 anni, ha capito i suoi errori: «Nel 2016 è uscito, una persona nuova».

la famiglia douglas

Che adesso, insieme alla sua storica fidanzata Viviane Thibes, istruttrice di yoga, sta crescendo la piccola Lua, nata all’inizio del 2018 e già innamorata di nonno Michael. «Voglio spingere i tossicodipendenti a cercare aiuto e magari salvare qualche vita», conclude Cameron, che sta provando a riprendere la sua carriera di attore e ha condiviso nel libro «Long Way Home» il suo straziante percorso.

kirk e cameron douglas 1

Per tornare a casa, appunto. Dove ha trovato papà Michael pronto a riabbracciarlo.

cameron douglas 3 cameron douglas 1 cameron douglas 2 michael e cameron douglas 2