25 feb 2023 16:10

“CARLO NON HA ALCUNA INTENZIONE DI SCUSARSI CON HARRY” – DIETROFRONT: IL RE NON HA PER NULLA SOTTERRATO L’ASCIA DI GUERRA. DOPO SETTIMANE IN CUI I TABLOID INGLESI HANNO SBOMBALLATO L’OPINIONE PUBBLICA CON L’IMMAGINE DI UN CARLO PRONTO ALLA RICONCILIAZIONE, PARE CHE DOPO L’USCITA DEL LIBRO BOMBA “SPARE” NON SOLO NON ABBIA ALCUNA INTENZIONE DI AVVICINARSI AL FIGLIO, MA NON VUOLE NÉ LUI NÉ MEGHAN ALL’INCORONAZIONE – SECONDO IL “DAILY MAIL” TRA GLI INVITI NON CI SONO QUELLI DEI DUCHI CHE…