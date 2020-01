2. “FEDEZ SI INDIGNÒ PER LA MIA ARCHIVIAZIONE PER AVERGLI SCRITTO IDIOTA. INVECE LA MADRE PUÒ INSULTARE CHIUNQUE CON TERMINI COME TROIA E STRONZA SE SI CRITICANO LORO?” – VIDEO

Da www.105.net

chiara ferragni e le password della mamma di fedez 1

Ieri Chiara Ferragni ha commesso un piccolo errore che non ha avuto gravi conseguenze ma che ha sollevato comunque un polverone: l’influencer, infatti, ha pubblicato una foto del piccolo Leone che giocava con un iPad, sulla cui schermata erano visualizzate le password di alcuni account social.

chiara ferragni e le password della mamma di fedez

In seguito, l’influencer ha spiegato che quelle erano le password degli account social dei nonni che ovviamente i dati erano stati subito cambiati. “Naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake – ha puntualizzato Chiara in una story – ma è della mamma di Fedez che come ogni mamma difende il proprio figlio”. In effetti, in passato la mamma del rapper è spesso intervenuta sui social per difenderlo dai suoi detrattori, spesso anche in maniera pesante.

fedez ferragni festa supermercato daniela martani contro la mamma di fedez

Lo sa bene Daniela Martani, querelata dai Ferragnez per averli definiti 'idioti'. L’ex gieffina ha pubblicato su Instagram alcuni screenshot dei commenti ben poco eleganti della madre di Fedez e ha scritto: “Ve lo ricordate Fedez quando si indignò per la richiesta di archiviazione della denuncia che mi fecero lui e la moglie per avergli scritto ‘idiota’ dopo quella vergognosa festa in cui si sono lanciati il cibo e ballato sui banconi di frutta e verdura al supermercato? – ha scritto - Invece la madre può insultare chiunque con i suoi profili finti su Twitter ed instagram usando termini come t***a, st****i, m***e se si criticano i Ferragnez? Caro Fedez, hai bisogno di mammina per farti difendere sui social? – ha continuato - Tua moglie Chiara Ferragni dice che è comprensibile perché i figli so piezz' e core, mia madre ste cafonate non le ha mai fatte. Io c'ho sempre messo la faccia e comunque per me gli animali so piezz'e core quindi sono autorizzata a insultarvi secondo la filosofia della tua mogliettina, ma soprattutto dì a quella insensibile di tua moglie di smettere di usare pellicce che è vergognosa”.

fedez e chiara ferragni 1

chiara ferragni fedez leone fedez e chiara ferragni a venezia

Da tempo Daniela Martani critica i Ferragnez per vari motivi; di recente, ad esempio, ha criticato l’influencer per indossare le pellicce, cosa contro la quale l’ex gieffina si batte da sempre perché è un’animalista convinta.

fedez tocca le tette di chiara ferragni in un ristorante 6 fedez ferragni festa supermercato 5 chiara ferragni fedez fedez e chiara ferragni 5 fedez e chiara ferragni 4 chiara ferragni e fedez 1 fedez e chiara ferragni a venezia il tuffo di chiara ferragni chiara ferragni 1 il tuffo di chiara ferragni CHIARA FERRAGNI E FEDEZ VECCHI CON FACEAPP fedez tocca le tette di chiara ferragni in un ristorante 5 fedez tocca le tette di chiara ferragni in un ristorante 4 fedez ferragni festa supermercato 2 DANIELA MARTANI gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 9 daniela martani DANIELA MARTANI DANIELA MARTANI DANIELA MARTANI Daniela Martani Daniela Martani daniela martani chiara ferragni chiara ferragni e fedez a roma 5 chiara ferragni e fedez a roma 6 chiara ferragni fedez tocca le tette di chiara ferragni in un ristorante 7 chiara ferragni 4 CHIARA FERRAGNI - COMUNICATO CONTRO IL CODACONS chiara ferragni 1 chiara ferragni 2 chiara ferragni 3 fedez tocca le tette di chiara ferragni in un ristorante 3 chiara ferragni 5 chiara ferragni 6 chiara ferragni 7 fedez tocca le tette di chiara ferragni in un ristorante 2 fedez tocca le tette di chiara ferragni in un ristorante 1 chiara ferragni sulle dolomiti