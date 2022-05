1 mag 2022 12:48

“CERCANSI COMMESSE DICIOTTENNI LIBERE DA IMPEGNI FAMILIARI” – POLEMICHE PER UN CARTELLONE ESPOSTO DAL TITOLARE DI UN NEGOZIO NEL CENTRO DI ASIAGO - IL COMMERCIANTE: “CON I MIEI SOLDI PAGO E ASSUMO CHI VOGLIO IO. NON SONO UN'AZIENDA PUBBLICA, DOVE C'È L'OBBLIGO DELLE PARI OPPORTUNITÀ. IO VOGLIO SOLO DONNE SERIE E CHE NON RESTINO A CASA UN GIORNO SÌ E UNO NO” – ALLA FINE IL CARTELLO È STATO RIMOSSO...