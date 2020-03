“CERCATE DI ESSERE FELICI” – SHARON STONE MANDA UN VIDEO-MESSAGGIO A TUTTI GLI ITALIANI DAL LETTO DELLA SUA CASA IN CALIFORNIA: “I SENTIMENTI POSITIVI AIUTANO IL SISTEMA IMMUNITARIO. POSSIAMO LAVORARE DA CASA, POSSIAMO VOLER BENE AI NOSTRI CARI A DISTANZA”. SPERIAMO CHE GLI ITALIANI DIANO RETTA ALMENO A LEI – LO SCORSO FINE SETTIMANA SI ERA FATTA MISURARE LA FEBBRE PRIMA DEL PARTY PER I SUOI 62 ANNI – VIDEO

“Possiamo lavorare da casa, possiamo voler bene ai nostri cari a distanza. I sentimenti positivi aiutano il sistema immunitario, quindi cercate di essere felici”. È questo il messaggio che Sharon Stone ha voluto mandare nel giorno del suo compleanno a tutti gli italiani. L’attrice ha pubblicato su Facebook un videomessaggio dal letto della sua casa in California in cui esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà all’Italia, rinnovando l’invito a stare a casa.

Elegantissima e di nero vestita, lo scorso fine settimana Sharon Stone ha partecipato a una festa in onore dei suoi 62 anni, che compie il 10 marzo. Ma prima di entrare al suo stesso party, l’attrice è stata controllata da un’infermiera (con i guanti, ma senza mascherina d’ordinanza) che le ha provato la febbre e anche se non è stato specificato il motivo del test, è logico supporre che fosse per via del Coronavirus, che pure negli Stati Uniti sta mietendo vittime ogni giorno.

La stessa Stone ha poi postato la foto del momento in cui le viene provata la temperatura in una delle sue Storie di Instagram: «Per entrare alla mia festa è richiesto un controllo medico», ha scritto scherzosamente (ma neanche tanto) la protagonista di «Basic Instinct» a commento dello scatto, in cui la si vede sorridere all’obiettivo con un termometro in bocca, cercando evidentemente di sdrammatizzare – nei limiti del possibile – la difficoltà dell’attuale situazione mondiale.

Sul proprio profilo social la Stone ha poi pubblicato un’altra immagine della festa, dove la si vede con in mano una stecca da biliardo: la foto è accompagnata dalla semplice didascalia «Birthday party» e da un cuore nero fatto a emoji. E anche il musicista, nonché suo amico da tempo, Bruce Roberts, ha voluto rendere omaggio al compleanno dell'attrice con una testimonianza fotografica social, postando uno scatto di lui e della Stone teneramente abbracciati su un divano, in barba però alle disposizioni sanitarie che suggeriscono di tenere la distanza di almeno un metro fra le persone per evitare ogni possibile rischio di contagio.

