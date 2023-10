“CESSATE IL FUOCO! LA GUERRA SEMPRE È UNA SCONFITTA” – L’APPELLO DI PAPA FRANCESCO A ISRAELE, DURANTE L’ANGELUS: “A GAZA SI LASCINO SPAZI PER GARANTIRE GLI AIUTI UMANITARI E SIANO LIBERATI SUBITO GLI OSTAGGI. NESSUNO ABBANDONI LA POSSIBILITÀ DI FERMARE LE ARMI" – INTANTO LO STATO EBRAICO È SOTTO ATTACCO ANCHE DAL LIBANO, DA DOVE PARTONO I RAZZI DI HEZBOLLAH, E COLPISCE OLTRE CONFINE – LA MEZZALUNA ROSSA: “ISRAELE CHIEDE DI EVACUARE L’OSPEDALE AL-QUDS, STA PER ESSERE BOMBARDATO”

PAPA FRANCESCO - ANGELUS DEL 29 OTTOBRE 2023

(ANSA) - "A Gaza si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus. "Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Fermatevi, fratelli e sorelle. La guerra sempre è una sconfitta", ha quindi invocato

"Ringrazio tutti quanti, in tanti luoghi e in diversi modi, si sono uniti alla giornata di digiuno, preghiera e penitenza che abbiamo vissuto venerdì scorso, implorando la pace nel mondo", ha affermato il Pontefice dopo la recita della preghiera mariana.

"Non desistiamo - ha proseguito -, continuiamo a pregare per l'Ucraina, anche per la grave situazione in Palestina e Israele e per le altre regioni delle guerre". "A Gaza, in particolare - ha aggiunto il Pontefice -, si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Che nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi. Cessi il fuoco". "Padre Ibrahim Faltas, l'ho ascoltato recentemente nel programma 'A Sua immagine', diceva: 'cessate il fuoco, cessate il fuoco'.

Lui è il vicario di Terra Santa. Anche noi con padre Ibrahim diciamo: Cessate il fuoco! Fermatevi fratelli e sorelle! La guerra sempre è una sconfitta, sempre, sempre", ha concluso Francesco.

(ANSA) - Dopo il lancio di numerosi lanci dal Libano verso l'area di Har Dov caduti in zone aperte, l'esercito israeliano in risposta sta ora colpendo il luogo d'origine da cui sono partiti i lanci. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

(ANSA) - La Mezzaluna Rossa palestinese (Prcs) ha riferito che Israele ha chiesto di evacuare immediatamente l'ospedale di al-Quds nella Striscia di Gaza, poiché "sta per essere bombardato": lo riferisce su X la stessa Mezzaluna Rossa, come riporta in apertura il Guardian. "La Prcs ha appena ricevuto gravi minacce dalle autorità di occupazione di evacuare immediatamente l'ospedale Al-Quds nella Striscia di Gaza, poiché sarà bombardato. Da questa mattina ci sono stati raid a 50 metri dall'ospedale", si legge nel messaggio.

PAPA FRANCESCO - ANGELUS DEL 29 OTTOBRE 2023