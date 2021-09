MONTAGNIER, GENIO INCOMPRESO O VECCHIO RIMBA? – IL VIROLOGO 89ENNE, PREMIO NOBEL PER AVER SCOPERTO IL VIRUS DELL’HIV, È IL GURU DI RIFERIMENTO DEI NO-VAX, CHE LO CITANO (SPESSO A SPROPOSITO): MA CHE COSA PENSA DAVVERO? L’INTERVISTA PER “FUORI DAL CORO”: “NON SONO CONTRARIO AI VACCINI, MA A PRODOTTI NON SICURI I CUI EFFETTI SONO SCONOSCIUTI. SE IL VIRUS NON FOSSE STATO MANIPOLATO PER MEZZO DELLE INIEZIONI, CREDO SI SAREBBE GIÀ INDEBOLITO. LE ULTIME VARIANTI SONO FAVORITE DALLA DIFFUSIONE DEI VACCINI. L’ALTERNATIVA? BISOGNA CHE TUTTI SAPPIANO CHE…” - VIDEO