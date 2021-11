“CHARLENE IN SUDAFRICA È QUASI MORTA” – SI INFITTISCE IL MISTERO SULLE CONDIZIONI DELLA PRINCIPESSA. LE DICHIARAZIONI DI ALBERTO DI MONACO, CHE HA PARLATO DI “PROFONDO ESAURIMENTO FISICO ED EMOTIVO”, HANNO FATTO INCAZZARE GLI AMICI DELLA 43ENNE: “PER SEI MESI NON HA ASSUNTO CIBO SOLIDO, SI ALIMENTAVA CON UNA CANNUCCIA E HA PERSO METÀ DEL SUO PESO”. MA RIMANGONO I DUBBI SU UN IMMINENTE DIVORZIO E SUGLI SCAZZI CON CAROLINA & CO…

S’infittisce il mistero sulla principessa Charlene di Monaco che, rientrata dal Sudafrica lo scorso 8 novembre dopo dieci mesi di assenza per problemi di salute (ha sofferto di una grave infezione a orecchio, naso e gola), è già sparita un’altra volta.

Secondo quanto ha ammesso il marito, il principe Alberto, alla rivista People, la moglie sarebbe ricoverata in una clinica in una località segreta (ma il settimanale Voici parla di un centro svizzero specializzato nella cura delle dipendenze), perché talmente esaurita fisicamente ed emotivamente da non poter affrontare i doveri ufficiali imposti dal suo status o la stessa vita familiare.

La versione degli amici

Una versione che ha però fatto infuriare gli amici della principessa che a Page Six hanno invece raccontato una storia diversa: in Sudafrica Charlene avrebbe infatti rischiato di morire. «Non è giusto che venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo — ha rivelato un’anonima fonte —- e non sappiamo perché il palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sudafrica».

L’insider prosegue poi spiegando che la 43enne principessa «non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi, a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subìto. Poteva assumere solo cibi liquidi tramite una cannuccia ed è per questo che ha perso quasi la metà del suo peso. Ma non soffre affatto di gravi problemi mentali, è semplicemente esausta per i sei mesi di operazioni e di dieta e mentre era bloccata in Sudafrica, perché non poteva tornare a casa, le mancavano disperatamente i suoi figli e suo marito».

Ammissione quest’ultima che sembra smentire ulteriormente le voci di una crisi matrimoniale fra la principessa e il marito (peraltro negate in precedenza anche dallo stesso Alberto). «Non ci sono problemi matrimoniali - ha concluso un’altra fonte - . La verità è che Charlene era troppo malata per tornare a casa, se avesse potuto fare rientro in famiglia, lo avrebbe fatto all’istante, perché ha sofferto dispersamente per la mancanza dei figli e del marito». Nessun commento ufficiale per ora da Palazzo Grimaldi.

