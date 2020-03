“CHI FUMA E PRENDE IL CORONAVIRUS, HA UNA PROGNOSI PEGGIORE. E' MEGLIO SMETTERE” - WALTER RICCIARDI: “STIAMO VEDENDO, DAI DATI CLINICI CHE ARRIVANO DAI RICOVERATI, CHE CHI FUMA HA UNA MAGGIORE PROPENSIONE AD AVERE UN QUADRO DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA PIÙ ACCELERATA E PIÙ GRAVE. I FUMATORI VANNO PIÙ FACILMENTE INCONTRO A UNA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA..."

Chi fuma rischia maggiormente se viene contagiato dal coronavirus. I dati stanno arrivando dagli ospedali e dimostrano che, tra chi si ammala, il percorso di chi ha una storia di fumatore è più travagliato. Lo conferma Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e rappresentante italiano dell'Organizzazione monfiale della sanità. Spiega: «Stiamo vedendo, dai dati clinici che arrivano dai ricoverati, che chi fuma ha una maggiore propensione ad avere un quadro di insufficienza respiratoria più accelerata e più grave. In altri termini: i fumatori hanno una prognosi peggiore perché vanno più facilmente incontro a una insufficienza respiratoria rispetto ai non fumatori».

Sia chiaro: la possibilità di contagio è la stessa tra fumatori e non fumatori, ma «quando sei infettato la prognosi è peggiore perché si inserisce in un apparato respiratorio in qualche modo già danneggiato dal fumo. Non è un dato sorprendente, sia chiaro, ma è giusto che sia conosciuto da tutti». Su questo Ricciardi ieri ha anche scritto un tweet: «Avviso ai fumatori: chi fuma e si infetta con il coronavirus ha una prognosi decisamente peggiore, cercate di smettere quanto prima». Eppure, ieri sera, quando è uscita la nuova versione del decreto c'è stata la corsa ai distributori automatici di sigarette (anche se in realtà le tabaccherie non restano chiuse).

