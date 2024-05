15 mag 2024 16:20

“CHI NON MANDA I FIGLI A SCUOLA RISCHIA DUE ANNI DI GALERA” – VALDITARA VA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI OSTIA DOVE UNA MAESTRA È STATA PICCHIATA DA UNA MADRE DEL CLAN SPADA E AVVERTE I GENITORI CHE “RUBANO IL FUTURO AI PROPRI FIGLI”: “MI HANNO DETTO CHE QUI MOLTI NON MANDANO I FIGLI A SCUOLA. LO STATO REAGIRÀ IN MODO DURO”. MA QUESTI NON FINISCONO DENTRO NEMMENO SE DELINQUONO, FIGURIAMOCI SE VANNO AL GABBIO PER I FIGLI "NEGATI" ALLA SCUOLA...