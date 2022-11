3 nov 2022 16:59

“CHICCHE” DI GOSSIP - UNO SMASH E VIA: IL FLIRT TRA PAOLA DI BENEDETTO E MATTEO BERRETTINI È DURATO IL TEMPO DI UN BOLLENTE WEEKEND IN TOSCANA. POI IL TENNISTA HA FATTO GHOSTING: IN PRATICA, È SPARITO NEL NULLA. E PAOLA NON L’HA PRESA PER NIENTE BENE – L’EX DI ALESSIA MARCUZZI, PAOLO CALABRESI MARCONI, SAREBBE CORTEGGIATISSIMO TRA LE SCIURE DI ROMA NORD, IN PARTICOLARE DA UNA BELLA MORA – IL DUE DI PICCHE DELLA BOMBASTICA SHOWGIRL A RKOMI