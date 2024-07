28 lug 2024 08:10

“CHICO FORTI E’ STATO BARATTATO CON GLI ASSASSINI DEL VICEBRIGADIERE MARIO CERCIELLO REGA? IL GOVERNO CHIARISCA” – L’ASSOCIAZIONE SINDACALE “UNIARMA”: "I DUE ASSASSINI DEL VICEBRIGADIERE REGA HANNO RICEVUTO UNO SCONTO DI PENA. IN PARTICOLARE, GABRIEL CHRISTIAN NATALE HJORTH POTRÀ SCONTARE GLI ARRESTI DOMICILIARI IN UNA CASA A FREGENE E NON POSSIAMO ESCLUDERE, IN UN FUTURO PROSSIMO, IL TRASFERIMENTO IN USA E LA LIBERAZIONE DEI DUE ASSASSINI. NON VOGLIAMO CREDERE CHE IL RIENTRO IN ITALIA DI CHICO FORTI, CONSIDERATO UN OMICIDA NEGLI STATI UNITI, SIA STATO BARATTATO, PER OSCURE CONVENIENZE POLITICHE, CON IL SANGUE VERSATO DA UN SERVITORE DELLO STATO"