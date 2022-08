“LA CHIESA NON È UN RECINTO” – UN PRETE PERUVIANO PRENDE A CALCI UN CANE DURANTE LA MESSA: L’ANIMALE SI ERA AVVICINATO ALL’ALTARE IN CERCA DI UN GESTO GENTILE E IL SACERDOTE L’HA ALLONTANATO MOLLANDOGLI UNA PEDATA – IL VIDEO È STATO PRONTAMENTE PUBBLICATO SU TIKTOK, DOVE SI È SCATENATA L’INDIGNAZIONE COLLETTIVA. IL PRETE HA PROVATO A GIUSTIFICARSI CITANDO LA BIBBIA, MA GLI ANIMALISTI SONO INSORTI: “GESÙ NON L’AVREBBE MAI FATTO” – VIDEO

Da www.lastampa.it

Negli ultimi mesi eravamo abituati a notizie di preti che dimostravano grande accoglienza anche per i cani randagi che entravano nelle loro chiese. Come padre Artur Oliveira che in Brasile aveva visto un quattrozampe coricarsi sulla sua sedia e aveva fatto di tutto per farlo adottare dai suoi fedeli (e c’era riuscito).

Ma ci sono anche preti che invece non considerano la casa del Signore degna per i cani, come il caso di un sacerdote di una chiesa di Cajapampa, in Perù, che ha agito in modo crudele nei confronti di un cane randagio che era entrato nella chiesa: durante la messa, il quattrozampe si è avvicinato all'altare, aspettandosi un gesto gentile, ma il prete gli ha dato un calcio forte per cacciarlo via.

Lii Yescu, una fedele presente in chiesa, ha pubblicato un video della scena dell'abuso sul suo account TikTok ma il filmato è stato bloccato perché ritenuto “contrario alle linee guida”. Tuttavia, il video è rimasto online abbastanza a lungo da poter viaggiare attraverso il Paese e generare un'ondata di critiche contro il sacerdote che ha aggredito il cane.

Nel filmato, che poi è stato ripubblicato su Youtube, si vede poi il sacerdote citare frammenti della Bibbia per “giustificarsi” e ha aggiunto: «Come ha detto Gesù, la mia casa è una casa di preghiera e non un recinto».

Un comportamento che ha ancora più acceso gli animi sui social: «Gesù non avrebbe mai fatto del male a nessun essere sulla Terra» si legge fra i commenti, e ancora: «Ha sbagliato, ha davvero sbagliato questo sacerdote».