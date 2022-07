9 lug 2022 18:30

“CHIO PORACCIO È MORTO COSÌ PER CHILLO ‘NFAME DE BELLEGGIA” – LA RABBIA DI MARCO BIANCHI, UNO DEI DUE FRATELLI CHE HA AMMAZZATO WILLY MONTEIRO, CONTRO FRANCESCO BELLEGGIA, COIMPUTATO PER L’UCCISIONE DEL RAGAZZO – ORA CHE E' ARRIVATA LA CONDANNA PER I BIANCHI, L’AVVOCATO DI BELLEGGIA DICE C’È IL RISCHIO DI UNA VENDETTA DA PARTE DEI DUE: “SU FRANCESCO, GRAVA LA MALEDIZIONE DELL’INFAMIA, SPEDIRLO IN CARCERE A QUESTO PUNTO VORREBBE DIRE CONDANNARLO A MORTE…”