“PER CHIUNQUE ABBIA MAI PRESO UNO SCHIAFFO DA ME: NON MI DISPIACE, TE LO SEI MERITATO” - CON CHI CE L’AVEVA CONOR MCGREGOR? TUTTI HANNO OVVIAMENTE PENSATO AL PESTAGGIO A FRANCESCO FACCHINETTI QUANDO IL CAMPIONE DI MMA HA PUBBLICATO UN TWEET SIBILLINO, POI SUBITO RIMOSSO - FACCHINETTI CONTRO CHI LO ACCUSA DI AVER MONTATO IL CASO PER SOLDI: “SE AVESSI FATTO TUTTO QUESTO PER DENARO SAREI STATO IN SILENZIO E…”

È tornato in auge il caso Conor McGregor-Francesco Facchinetti a causa di un tweet del campione di Mma, sempre più sotto i riflettori per i suoi colpi di testa che per quelli sul ring. “Per chiunque abbia mai preso uno schiaffo da me: non mi dispiace, te lo sei meritato”, è il messaggio comparso sui social e poi cancellato. Tutto lascia pensare che si tratti di un riferimento a Facchinetti, su cui McGregor non si è mai pronunciato in pubblico.

Probabile che qualcuno gli abbia intimato di rimuovere quel tweet, dato che il campione di Mma è stato denunciato da Facchinetti, che è stato aggredito con un pugno, ricevuto a suo dire “senza alcun motivo”.

“Stavamo cercando di capire se e come proseguire la serata, quando a Conor si è proprio spento il cervello - aveva raccontato il produttore al Corriere della Sera - ero a 30 centimetri da lui e mi ha tirato un pugno in faccia. Mi sono ritrovato dall’altra parte della stanza, sotto choc come tutte le persone che erano con me”.

Qualcuno ha accusato Facchinetti di aver montato un caso per soldi, ma lui ha respinto questo genere di teorie: “Se avessi fatto tutto questo per soldi sarei stato in silenzio, non avrei denunciato ma mandato tutto quello che avevo in mano, le dichiarazioni dei miei testimoni all’avvocato di McGregor chiedendo un risarcimento, invece non me ne frega nulla dei soldi ma mi interessa fermare una persona altamente pericolosa”.