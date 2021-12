“CI DICEVANO: VI BUTTIAMO GIÙ DALLA FINESTRA” - LUCIA GORACCI, INVIATA DEL TG1, RACCONTA L’AGGRESSIONE E IL SEQUESTRO IN ROMANIA DURANTE L’INTERVISTA ALLA SENATRICE NO VAX DIANA SOSOACA: “NON MI ASPETTAVO POTESSE SUCCEDERE IN ROMANIA, NON SIAMO IN SIRIA. QUANDO IL MARITO DELLA SOSOACA MI SI È SCAGLIATO CONTRO MENTRE UN POLIZIOTTO MI TENEVA, MI SONO PREOCCUPATA. QUANDO È ARRIVATA LA POLIZIA HO TIRATO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO E INVECE SIAMO STATI SEQUESTRATI PER NOVE ORE…”

Maria Berlinguer per “La Stampa”

LUCIA GORACCI SEQUESTRATA A BUCAREST

Sequestrata insieme alla troupe da una senatrice no vax di estrema destra, presa a pugni dal marito della donna, con la polizia del luogo, siamo in Romania, che invece di liberare lei e i suoi compagni, sembra solidarizzare e quasi prendere ordini dalla sequestratrice, tanto che una volta portati in commissariato vengono perquisiti alla ricerca di armi e droga.

È l’incredibile disavventura capitata a Lucia Goracci, inviata di guerra del Tg1, volata da Istanbul a Bucarest per capire perché Romania e Bulgaria sono così indietro con le vaccinazioni anti Covid. Una domanda che le è costata quasi nove ore di fermo di polizia. Finito solo grazie all’intervento della Console italiana. Un episodio gravissimo che ha spinto il ministro degli esteri Di Maio a chiedere spiegazioni e il premier romeno a condannare pubblicamente l’aggressione e ad aprire un’inchiesta.

Ha avuto paura? Si aspettava una reazione del genere?

«Non mi aspettavo che potesse succedere in Romania, non siamo in Siria, ho pensato. L’ho anche detto in un filmato. Si sente. Però quando la polizia ha cominciato a farci un interrogatorio, con quel tipo, il marito di Diana Sosoaca, che mi si è scagliato contro e un poliziotto che di fatto mi teneva, beh, sì, mi sono preoccupata. Soprattutto perché il copione prima è diventato grottesco ma poi si è fatto intimidatorio. Soprattutto perché è andato avanti per ore e ore. Noi allo studio di Sosoaca siamo andati alle 15,30, alle 24 eravamo ancora in commissariato».

Andiamo con ordine. L’intervista con Diana Sosoaca era stata concordata? Aveva accettato di rispondere alle tue domande?

«Ovviamente sì. Cosa le ha fatto cambiare idea non saprei. Forse si aspettava altri tipi di domande. In ogni caso, non vuoi rispondere alle mie domande? Bene, mettimi alla porta. Invece ecco che chiama degli uomini, tra i quali c’è il marito e ci chiudono dentro. Ci dicono parole tipo: vi buttiamo dalla finestra. Alla interprete si rivolgono dicendole: tanto a te ti ritroviamo. Inoltre chiamano la polizia. Io quando ho saputo che sarebbe arrivata la polizia ho tirato un sospiro di sollievo.

Ho pensato, finalmente posso denunciarli. Invece avete visto i filmati che siamo riusciti a non consegnare. Imbeccati dal racconto della esponente NoVax noi siamo stati accompagnati in commissariato. Pensavo di poter fare la denuncia per l’aggressione subita invece volevano che firmassi un verbale nel quale si evinceva che eravamo stati tradotti al commissariato. Ci hanno perquisito alla ricerca di armi e droga. Ci hanno intimato di consegnare tutto il girato».

E poi, come ne siete usciti?

«Per fortuna avevo contattato l’ambasciata, intorno alle 19,30. Avevo avvertito della situazione in cui eravamo. A un certo punto della serata ho detto alla polizia, basta, siamo esausti, vogliamo andarcene. Ma non ci hanno lasciato andare. Di fatto non eravamo liberi. E per fortuna si è attivata la Console. Volevano tutto il girato. La polizia ci diceva che era il solo modo per dimostrare che ci avevano sequestrato. Per fortuna siamo riusciti a non cedere».

Le era mai successo qualcosa di simile prima?

«Non in Europa. Non me l’aspettavo. Il fenomeno Sosoaca ci sta, me l’aspettavo, il suo video è ancora più esplicito dei nostri. Il senso manipolativo di questa senatrice come di molti esponenti della galassia no vax è chiarissimo. La loro contro-narrazione è nota, purtroppo. Ma quello che è capitato dopo è più grave. Ringrazio il governo, LuigiDiMaio, l’UsigRai e tutta il vertice aziendale.

E ringrazio anche il premier romeno che ha condannato la violenza e ha promesso di fare chiarezza. Ma ora la mia attenzione protettiva è tutta per Delia Marunescu, che era con me. Lei è una bravissima giornalista ed è rimasta lì. Mi sono rivolta al sindacato dei giornalisti europei. Alla luce di quanto è appena capitato a noi sono preoccupata».

