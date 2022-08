“CI HANNO SBATTUTE SULLA SABBIA E CI HANNO ACCERCHIATE COME CRIMINALI” – IL RACCONTO DI UNA DELLE OTTO RAGAZZE FIORENTINE AGGREDITA DALLA POLIZIA A VALENCIA: “ERAVAMO STATE INSULTATE E SPINTONATE DA UN RAGAZZO UBRIACO QUANDO SONO INTERVENUTI GLI AGENTI ABBIAMO PENSATO CHE FOSSE TUTTO RISOLTO INVECE SE LA SONO PRESA CON NOI” – RISULTATO? COSTOLE INCRINATE, SANGUE DAL NASO, E DOLORI AL PETTO – E NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE LA POLIZIA SPAGNOLA MOSTRA LA SUA BRUTALITA’

Sono state spintonate e insultate da un ragazzo fuori da una discoteca a Valencia. La situazione rischiava di diventare critica: lui era fuori di sé, continuava a urlare e voleva aggredire quel gruppo di amiche, arrivate da Firenze per una vacanza in Spagna. Quando hanno visto arrivare la polizia, le ragazze si sono sentite sollevate[…] Invece, sono state fermate e sbattute a terra e sono finite all'ospedale con «paio di costole incrinate, sangue dal naso, e dolori al petto». È la denuncia social fatta da Ambra Morelli, 22 anni, di Firenze, pallanuotista della Rari Nantes Florentia.

LE OTTO RAGAZZE FIORENTINE AGGREDITA DALLA POLIZIA A VALENCIA

I fatti risalgono al 9 agosto. La giovane era insieme ad altre sette amiche […] in una discoteca, la Marina Beach. All'uscita dal locale, la paura: prima lo scontro con un gruppo di ragazzi ubriachi, poi l'arrivo della polizia e la nuova aggressione.

[…] Davanti alla discoteca erano presenti molte persone, «ma nessuno è intervenuto», […] All'improvviso è arrivata la polizia, probabilmente chiamata da qualche cliente della discoteca. Le ragazze hanno pensato che tutto si sarebbe sistemato in pochi minuti, ma non è andata così. «L'unica cosa che hanno saputo fare è stata lasciare andare il ragazzo e spingerci con forza a terra nella sabbia.

Ambra Morelli

La mia amica era di schiena, io avevo la faccia nella sabbia - prosegue Ambra - Sentivo dei colpi sulla parte superiore del corpo. […] C'erano almeno cinque pattuglie, 10 agenti, ci hanno accerchiate come criminali». […] Per ora le giovani hanno deciso di non sporgere denuncia, perché, nonostante le ricerche, non sono stati trovati video chiari dell'episodio, solo uno spezzone prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Non è la prima volta che la polizia spagnola viene accusata di avere comportamenti violenti. Nel 2020 aveva fatto scalpore un filmato in cui si vedevano gli agenti del Mossos d'Esquadra, il corpo di polizia regionale della Catalogna, sparare con un taser a una ragazza di 26 anni nella città di Sabadell.

Ambra Morelli e il gruppo di amiche a valencia

Nel 2017 era invece circolato un video in cui un agente picchiava con uno schiaffo violentissimo una donna, durante un controllo nel quartiere Barona di Valencia. E ancora: i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a Palma di Maiorca nel 2001 dopo essere precipitata dal balcone mentre cercava di sfuggire a un tentativo di stupro, avevano raccontato di essere stati trattati quasi come criminali dalla polizia che, inizialmente, aveva archiviato il caso come suicidio.

Ambra Morelli con un'amica Ambra Morelli