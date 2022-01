13 gen 2022 08:45

“CI SIAMO SALVATI TUTTI MA MIO PADRE NON È PIÙ RIUSCITO A SORRIDERE” - SU “OGGI” LE TESTIMONIANZE DEI SOPRAVVISSUTI ALLA TRAGEDIA DELLA COSTA CONCORDIA. COME OMAR BROLLI: “QUELLA NOTTE MI HA LASCIATO DENTRO TANTE COSE CHE NON MI PIACEVANO. PER ESEMPIO IL DISGUSTO PER QUELLO CHE HO VISTO SULLA NAVE, LE PERSONE CHE PUR DI SALVARSI CAMMINAVANO SOPRA GLI ALTRI” - DE FALCO: “SCHETTINO ERA IN PREDA A UN BLACKOUT COGNITIVO, DOVEVANO SOSTITUIRLO”