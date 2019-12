Dominic Madori- Davis per "it.businessinsider.com"

giorgio armani

Il 4 dicembre il Guardian ha pubblicato l’intervista della fashion editor Hannah Marriott con lo stilista miliardario Giorgio Armani, appena premiato con l’”Outstanding Achievement” ai British Fashion Awards di quest’anno.

villa armani a broni 9

Meno di una settimana dopo, Katherine Clarke del Wall Street Journal ha segnalato che Armani aveva acquistato a New York un attico appartenuto al suo vicino, l’AD in partenza di T-Mobile John Legere, per “circa 17,5 milioni di dollari”.

Armani è meglio conosciuto per l’omonimo marchio di lusso, che l’anno scorso ha generato ricavi per approssimativamente 2,3 miliardi di dollari. Ricopre la carica di direttore creativo dei marchi Emporio e Giorgio Armani ed è presidente nonché AD di Armani Group.

armani

Armani mette in dubbio la precisione della graduatoria circa la sua ricchezza

Lo stilista ha detto a Marriott di prendere il patrimonio netto da 11 miliardi di dollari riferito da Forbes e la classifica di Forbes con “le pinze”. In particolare, Armani cita il suo posizionamento da parte di Forbes come terza persona più ricca in Italia (posizione che occupa ancora, secondo gli ultimi dati disponibili della Forbes’ Real-Time Billionaires List), a cui lo stilista si rifiuta di credere.

ARMANI

“Ci sono delle persone che si stanno nascondendo”, ha detto (la stima del patrimonio netto di Armani fatta da Bloomberg è significativamente inferiore, a 6,63 miliardi di dollari, ma lo pone comunque in 5a posizione tra le persone più ricche d’Italia del Billionaires Index).

Tuttavia, Armani era d’accordo sul fatto che essere conosciuto per uno stile di vita stravagante è stato per certi versi utile. “Essere conosciuto per quanto guadagno ha aiutato il marchio rendendolo il massimo del lusso”, ha detto.

ARMANI

Lo stilista non ama il “tiro al miliardario”

Marriott ha inoltre chiesto ad Armani del “tiro al miliardario” osservato in occasione tanto delle elezioni Usa, quanto di quelle britanniche. Quando Marriott ha chiesto se lo stimato stilista si sentisse personalmente oggetto di questo “billionaire bashing”, Armani ha detto “non mi piace”.

ARMANI

Negli Stati Uniti, i principali candidati democratici alle presidenziali del 2020 come Elizabeth Warren e Bernie Sanders, hanno chiesto la redistribuzione della ricchezza nella nazione. “Non penso che i miliardari dovrebbero esistere”, ha detto Sanders al York Times, osservando anche il “livello immorale di diseguaglianza di guadagni e di ricchezza” nella nazione.

ARMANI 1

Nel 2017, il Washington Post ha riferito che negli USA il 20% delle famiglie più ricche detiene il 90% della ricchezza della nazione, mentre l’1% più ricco ne detiene il 40%.

Nel frattempo, in Gran Bretagna, l’Independent ha riferito mercoledì che le sei persone più ricche del Regno Unito hanno più soldi dei 13,2 milioni di britannici più poveri messi assieme.

Un rappresentante di Armani non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Business Insider.

krizia armani lapo elkann giorgio e roberta armani Gianni Versace, Valentino Garavani, Giorgio Armani e Gianfranco Ferrè. 5 giorgio armani in spiaggia ARMANI E BORRIELLO armani in costume giorgio armani a formentera armani in spiaggia armani ai caraibi giorgio armani giorgio armani ARMANI SILOS turandot giorgio armani ARMANI