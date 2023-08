“CI SONO RAGIONEVOLI DUBBI SULL’INCIDENTE AEREO IN CUI È MORTO PRIGOZHIN” – IL PORTAVOCE DEL GOVERNO FRANCESE, OLIVIER VERAN, CI VA COI PIEDI DI PIOMBO, SULLA SCOMPARSA DEL CAPO DELLA WAGNER – IL TRACCIAMENTO DEL VOLO MOSTRA BRUSCHI CAMBI DI QUOTA: L’AEREO È SCESO PIÙ VOLTE BRUSCAMENTE, PER POI RISALIRE. INFINE, È SCOMPARSO DAI RADAR – CHARLES KUPCHAN (EX CONSIGLIERE DI OBAMA): “NON SONO MAI STATO CONVINTO CHE PRIGOZHIN POTESSE ESSERE RIABILITATO, COME NON SONO MAI STATO CONVINTO DELLA DEBOLEZZA DI PUTIN…” - VIDEO

PARIGI, 'RAGIONEVOLI DUBBI SU INCIDENTE AEREO PRIGOZHIN'

(ANSA-AFP) - Esistono "ragionevoli dubbi" sulle "condizioni" dell'incidente aereo in cui si è morto il leader del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin: lo ha detto il portavoce del governo francese, Olivier Véran, in un'intervista a France 2. "In linea di principio, è una verità che può essere stabilita", ha aggiunto. Ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva commentato che poche cose accadono in Russia senza che Putin vi abbia a che fare.

FLIGHTRADAR24, BRUSCHI CAMBI DI QUOTA PER AEREO PRIGOZHIN

(ANSA) - Prima di scomparire dai radar, il jet precipitato ieri in Russia su cui secondo le autorità di Mosca si trovava Yevgeny Prigozhin, ha cambiato bruscamente più volte di altitudine. Lo riferisce il sito per il tracciamento dei voli Flightradar24. Da 28.000 piedi, scrive il sito, l'aereo è sceso bruscamente, prima di riprendere quota e portarsi ad un massimo di 30.100 piedi.

Poi è sceso all'improvviso a 27.500 piedi per poi risalire nuovamente a 29.300 piedi. Infine ha ridotto nuovamente l'altitudine fino a 19.725 piedi, quando è scomparso dai radar. L'agenzia statale Ria Novosti riferisce intanto che una parte della coda del velivolo, un Embraer Legacy, è stata trovata circa a tre chilometri e mezzo dallo schianto alle porte del villaggio di Kuzhenkino, a pochi metri dalla casa di un residente. Un altro frammento era stato trovato in precedenza a circa due chilometri dal punto dell'impatto al suolo.

GRUPPO WAGNER AI MERCENARI, 'NON FATE NULLA DI STUPIDO'

(ANSA) - Il Gruppo Wagner ha invitato oggi i suoi mercenari a non fare "nulla di stupido" alla luce della morte del fondatore Yevgeny Prigozhin. "Fratelli! Al momento, stiamo aspettando informazioni dai nostri comandanti. Non saltate alle conclusioni! Ora siamo tutti in preda alle emozioni, ma dobbiamo mantenere il controllo. Non fate nulla di stupido...", si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram del gruppo.

UNA RIABILITAZIONE ERA IMPENSABILE DOPO LA RIBELLIONE PRIGOZHIN ISOLATO»

Estratto dell’articolo di Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

[…] La fine di Evgenij Prigozhin «è del tutto coerente con i metodi seguiti in passato da Vladimir Putin: i nemici non si cooptano; si distruggono». Charles Kupchan, 65 anni, già consigliere di Barack Obama e docente di relazioni internazionali alla Georgetown University di Washington […] È prudente, ma non sconcertato.

Si aspettava questo epilogo?

«Naturalmente dobbiamo aspettare ulteriori prove. Ma non sarei per nulla sorpreso se alla fine emergesse che l’aereo di Prigozhin sia stato deliberatamente abbattuto, con il chiaro proposito di assassinare il capo della Wagner».

Eppure il capo della Wagner sembrava aver trovato una nuova dimensione. Prima in Bielorussia, poi a San Pietroburgo. Il 29 giugno scorso aveva persino incontrato Putin...

«[…] tutto questo mi era apparso veramente bizzarro. Nessuna delle sue comparsate in pubblico mi sembrava avesse senso. Non sono mai stato convinto che Prigozhin potesse venire in qualche modo riabilitato».

Il suo assassinio, se confermato, era dunque già scritto?

«Diciamo che sarebbe coerente con il modello di comportamento seguito finora da Putin. In passato non ha mai dato spazio ai nemici, non ha mai tentato di cooptarli. Li ha invece distrutti, uno a uno».

Termina qui anche la parabola della Wagner, la milizia dei mercenari?

«Non è detto. Certo non mi aspetto che la Wagner possa tornare ad avere un ruolo in Ucraina. Però potrebbe risultare ancora utile al Cremlino. Per esempio in Africa. Credo che l’ipotesi più probabile è che i miliziani saranno incorporati nell’esercito regolare russo».

La ribellione della Wagner, nel giugno scorso, era stata interpretata come il segnale di una debolezza congenita del sistema putiniano. Vale ancora quell’analisi?

«Non sono mai stato convinto della debolezza di Putin. Al contrario, in quei giorni mi aveva colpito la solitudine, l’isolamento di Prigozhin e della Wagner. Nessuno si era schierato con lui. […] Di solito, quando un regime sta per collassare i segnali sono chiari. Per cominciare le istituzioni dello Stato prendono le distanze dal leader. […]». […]

