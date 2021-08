“CI SONO RESTI UMANI OVUNQUE”, IL BILANCIO PROVVISORIO DELLE DUE ESPLOSIONI (UN’AUTOBOMBA E UN KAMIKAZE) ALL’AEROPORTO DI KABUL E’ DI ALMENO 13 MORTI E DI PIU’ DI 60 FERITI” – STATI UNITI E GRAN BRETAGNA AVEVANO AVVISATO I RISPETTIVI CONNAZIONALI DI NON RECARSI ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE: “EVITATE I CANCELLI DI INGRESSO” A CAUSA DEL RISCHIO DI ATTENTATI. DIETRO POTREBBE ESSERCI L’ISIS… - VIDEO

Stati Uniti e Gran Bretagna avevano avvisato i rispettivi connazionali di non recarsi all’aeroporto internazionale: “Evitate i cancelli di ingresso” a causa del rischio di attentati. Dietro potrebbe esserci l’Isis, si tratterebbe di un kamikaze che si sarebbe lanciato nei pressi di un cancello d’ingresso dello scalo. Tra l’altro dall’ambasciatore francese David Martinon è arrivato un messaggio che non esclude un altro attentato a stretto giro di posta: “A tutti gli amici afghani, se siete vicini all’aeroporto di Kabul, andate via subito e mettetevi al riparo. Una seconda esplosione è possibile”.

Le prime informazioni che filtrano dal posto parlano di dozzine di cittadini britannici all’entrata dell’aeroporto in cui è avvenuto l’attacco suicida. Almeno dieci vittime e dozzine di feriti, tra cui almeno tre soldati americani. La tensione è altissima quando mancano cinque giorni all’evacuazione definitiva dall’aeroporto.

KABUL

Si temeva già da ieri un attacco terroristico da parte dell’Isis e questo pomeriggio due esplosioni hanno ucciso almeno 13 persone all’aeroporto di Kabul, tra di essi c’erano – secondo il portavoce taleban – dei bambini. I feriti sarebbero almeno 60. Ma il bilancio è ancora provvisorio e la situazione sul posto estremamente confusa.

Un kamikaze si sarebbe fatto esplodere nei pressi dello scalo in corrispondenza del Baron Hotel, che ospita i cittadini Usa in attesa di evacuazione. Poi vi è stata una seconda esplosione a breve distanza, presso l'Abbey Gate dell'aeroporto, probabilmente un'autobomba. Numerosi testimoni parlano inoltre di uomini armati che avrebbero sparato verso l’alto.

Le persone all'interno dell'aeroporto di Kabul sono state avvertite di un possibile attacco con razzi contro la struttura e i militari hanno chiesto ai presenti di mettersi al riparo.

Nelle immagini su Twitter i feriti portati via con l’aiuto di cariole o a braccia sembrano essere numerosi. Tra questi feriti ci sono, secondo molti media americani, anche tre soldati Usa. Complessivamente all'aeroporto di Kabul, in procinto di tornare negli Stati Uniti, ci sono 5.200 soldati americani.

Le deflagrazioni sono avvenute in un'area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell'operazione Aquila e non risulta al momento nessun italiano coinvolto.

Il presidente Usa Joe Biden è attualmente nella 'Situation room' dopo essere stato informato.

gate dell'aeroporto di Kabul sono state diffuse su Twitter dal giornalista afghano Bilal Sarwari. L'attentato ha colpito la folla che si accalcava nell'acqua bassa di un canale di scolo lungo la strada. Un video mostra numerosi corpi riversi a terra in pozze di sangue, fra bagagli e bottiglie di plastica. Un altro mostra i corpi nell'acqua del canale, fra persone che si disperano.

«Molti morti vicino a me, il canale è color sangue»

«Hanno ucciso tre persone davanti ai miei occhi» ha scritto in un messaggio una ragazza afgana del gruppo seguito dalla Ong Cospe di Firenze. «Ci sono molti morti vicino a me e il canale è diventato color sangue». Un altro testimone ha raccontato in diretta a Fox News di aver cercato di salvare una neonata che invece è morta poco dopo tra le sue braccia.

Interprete a Kabul: «Fortissima esplosione, col taxi siamo fuggiti lontano»

«Un'esplosione grande, fortissima, violenta. L'abbiamo sentita bene, veniva proprio dal punto in cui si trovavano gli americani, al di fuori dell'aeroporto. Io e la mia famiglia eravamo lì vicino coi nostri due bambini, ci stiamo da quattro giorni in attesa di essere imbarcati su un volo che da Kabul ci porti in Italia. Tanti i civili come noi morti, chi ha potuto come noi è fuggito con un taxi il più lontano possibile».

E' il racconto all'Adnkronos di Sayed, ex interprete e capitano dell'esercito afghano, a pochi minuti dall'attentato all'aeroporto di Kabul. «Adesso abbiamo paura, le nostre speranze sono ormai minime - dice - Riusciremo mai a lasciare il Paese? Come potremmo venire in Italia così? Si respirava già un'aria brutta, noi sappiamo bene che qui non c'é più tempo. Tra i morti e i tanti feriti ci sono anche civili, persone che come noi aspettavano di poter partire».

