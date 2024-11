6 nov 2024 14:54

“CI VOGLIONO DIECI OPERAI, UN PO’ DI MOVIMENTO. LI FACCIAMO LAVORARE, SPORCARE, FARE” – LE INTERCETTAZIONI CHE HANNO PORTATO IN CARCERE MARCO SAVIO, IL 59ENNE FRATELLO DEL MAGISTRATO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA PAOLO SAVIO: L’UOMO, AGENTE MONOMANDATARIO DI BANCA PROGETTO, PER I GIP ERA L’ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA “L’ISTITUTO FINANZIARIO E UNA MANICA DI FACCENDIERI PREGIUDICATI” – PER AVERE I SOLDI SI METTEVANO IN PIEDI SOCIETÀ FINTE E SI EMETTEVANO FATTURE FALSE CHE HANNO PERMESSO ALL’ORGANIZZAZIONE DI INCASSARE OLTRE VENTI MILIONI DI FONDI GARANTITI DAL MEDIOCREDITO CENTRALE…