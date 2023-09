“CIAO PAPÀ MI È CADUTO IL TELEFONO, MI MANDI UN WHATSAPP AL NUOVO NUMERO?”. ATTENTI ALLA TRUFFA CHE SVUOTA IL CONTO CORRENTE – NEL MIRINO ANCORA UNA VOLTA SOPRATTUTTO LE PERSONE ANZIANE. SEGUENDO IL LINK SI VIENE REINDIRIZZATI AL NUMERO DEI TRUFFATORI CHE CHIEDE I DATI PERSONALI. AL PRIMO MESSAGGIO SEGUIRANNO POI RICHIESTE INSOLITE DI DENARO, LA RICARICA DI UNA CARTA PREPAGATA, LE CREDENZIALI PER ACCEDERE AL CONTO CORRENTE…

Estratto da corriere.it

(...)

TRUFFA CHE SVUOTA IL CONTO CORRENTE WHATSAPP

«Ciao papà», inizia il messaggio che stuzzica così i tanti genitori di figli piccoli lasciati sul percorso casa-scuola con uno smartphone e i genitori anziani che restano in contatto con i loro riferimenti grazie a WhatsApp. «Mi è caduto il telefono - prosegue il messaggio - Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un WhatsApp?». Segue link assolutamente da non seguire perché è quel «nuovo» numero di telefono è la porta di ingresso per i truffatori.

Il percorso

Esaminando il sito Difesa e sicurezza, che si occupa di cybersecurity e studia, «seguendole», le truffe online, abbiamo ricostruito il percorso di una di queste esche. Una volta seguito il link al nuovo numero, il sedicente «figlio» dice per esempio che la sua app bancaria non funziona più e viene chiesto aiuto per pagare una bolletta. Se il genitore risponde positivamente viene effettuata un’ulteriore esortazione: pagare con un bonifico istantaneo, per esempio un computer per il lavoro, inviando l'Iban per effettuare il versamento.

(...)

TRUFFA CHE SVUOTA IL CONTO CORRENTE

La descrizione della truffa: «Un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente». Infine l'esortazione: «Non rispondere al messaggio, cancella la conversazione e, se lo hai salvato, elimina il numero dalla rubrica».