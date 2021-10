“COME MAI TUTTI QUESTI SENZATETTO NON SONO MORTI DI COVID?” “PERCHÉ SONO VACCINATO, STUPIDO IDIOTA” – IL VIDEO STRACULT DI UN CORTEO NO-VAX A LOS ANGELES, DOVE UN CLOCHARD DEMOLISCE UNA MANIFESTANTE CHE SI CHIEDEVA PERCHÉ I SENZATETTO A LOS ANGELES NON MORISSERO DI COVID – IL FILMATO STA FACENDO IL GIRO DEL WEB ED E' DIVENTATO UN MANIFESTO PER LA CAMPAGNA VACCINALE NEGLI STATI UNITI… - VIDEO

Alessio Esposito per www.ilmessaggero.it

Sembra la scena di un film comico. Ma è tutto vero, documentato da un video diffuso sui social e diventato virale in tutto il mondo. Nel corso di una corteo No Vax sulla Hollywood Boulevard, a Los Angeles, una manifestante con megafono urla: «Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il Covid? Diavolo, no! Come mai?».

Un clochard di passaggio le risponde: «Perché sono vaccinato, stupida idiota». Il video, che documenta una manifestazione dello scorso sabato 2 ottobre, è stato pubblicato su Twitter dal profilo "Film The Police LA" e in poco tempo è diventato una sorta di manifesto a favore della campagna di vaccinazione anti-Covid negli Stati Uniti.

Il senzatetto protagonista della scena si chiama Ray e, stando a quanto si legge nei commenti del post, è molto benvoluto nella zona. Dopo la diffusione del video è stata avviata una raccolta fondi per aiutarlo a comprarsi un telefono e richiedere dei documenti.

La risposta, esilarante, di Ray alla manifestante negazionista ha ricevuto like e condivisioni in tutto il mondo. Una battuta con tempi comici degni di un film: non stupisce, dunque, che il viralissimo scambio di vedute fra il senzatetto e la No Vax si sia verificato proprio sulla strada del cinema a Hollywood.

