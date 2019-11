DAGONEWS

Un’insegnante musulmana ha duramente criticato Boris Johnson durante il programma della BBC “Question Time” per un commento in cui il primo ministro confrontava chi portava il burqa a una cassetta delle lettere. La donna ha accusato Johnson, ricevendo il plauso del pubblico: «Quando mi guarda a cosa pensa? Pensa a una cassetta delle lettere, perché è esattamente quello che ha scritto in un articolo.

Ha menzionato donne come me che indossano il burqa insieme a persone che indossano passamontagna. Sono un'insegnante di inglese. Mi vedi come un’oppressa, mi vedi come qualcuno che probabilmente non parla inglese perché ha un velo sul viso. Ho una laurea in inglese. Insegno ai miei allievi la politica, il rispetto reciproco, la tolleranza, tutti i brillanti valori britannici.

Ma come posso fidarmi di un leader quando questo stesso mi paragona a una cassetta delle lettere?». Il pubblico ha accolto il discorso con un fragoroso applauso.

Johnson aveva scatenato le polemiche l'anno scorso dopo aver fatto il confronto tra le donne musulmane e la “cassetta delle lettere” e i “rapinatori di banche”, aggiungendo che il burqa è il simbolo di oppressione.

«Se mi dici che il burka è opprimente, allora sono con te – aveva scritto Johnson - Se dici che è strano e un atteggiamento prepotente aspettarsi che le donne si coprano il viso, allora sono totalmente d'accordo. E aggiungerei che non posso trovare alcun appiglio nel Corano per questa pratica».

