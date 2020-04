"LINUS E’ OSTICO" - MARIA "LA SANGUINARIA" PUNGE IL CONDUTTORE DI 'RADIO DEEJAY' CHIEDENDO COME MAI NON VENISSERO MAI TRASMESSE LE CANZONI DEI CONCORRENTI DEL SUO TALENT – LA REPLICA: "LE ALTRE RADIO POSSONO PERMETTERSI DI MANDARE DI TUTTO. NOI METTIAMO POCHE CANZONI PERCHÉ PARLIAMO TANTO”. LINUS HA POI AGGIUNTO CHE NON AVREBBE MOTIVI PER NON TRASMETTERE LE CANZONI DI GAIA – VIDEO