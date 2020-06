DAGONEWS

«Continuava a urlarmi sei una negra». Attacco choc a Las Vegas dove la nipote di Joe Jackson, il padre di Michael, è stata accoltellata sette volte da una donna ispanica.

Yasmine Jackson, un’infermiera, stava camminando verso casa quando Angela Bonell, 22 anni, l’ha aggredita insultandola perché di colore. L’attacco è avvenuto il 30 maggio e la ragazza solo adesso ha voluto condividere le immagini del brutale attacco. Nelle immagini si vede Joe che siede a terra con il volto sanguinante mentre la polizia porta via Bonell che adesso sarà accusata di tentato omicidio e aggressione a sfondo razziale.

«Sono stata pugnalata 7 volte vicino a casa mia perché sono negra – ha detto Yasmine – Questa donna mi ha inseguito e ha iniziato a pugnalarmi. Negra è l’unica cosa che sentivo mentre venivo aggredita. Non riesco a muovere il collo. Ho paura di stare sola. Ho chiesto aiuto, ma nessuno è intervenuto. Sono grata alle persone che alla fine mi hanno aiutata. Prego Dio che elimini l’odio verso le persone di colore. Non me lo merito, nessuno se lo merita. A proposito, sono fottutamente orgogliosa di essere nera».

La madre di Yasmine, Joh’Vonnie, era figlia nata dall’amore tra la segretaria Cheryle Terrell e il padre di Michael Jackson, Joe. Joh’Vonnie è stata segretamente cresciuta in una casa a soli cinque chilometri dalla casa coniugale di Joe a Encino, in California. Joe, che è stato sposato con la moglie Katherine per quasi 70 anni, è morto nel 2018.

