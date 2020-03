“IL CORONAVIRUS NON È LA FINE, MA UN NUOVO INIZIO NELLA NOSTRA BATTAGLIA CONTRO IL GOVERNO CINESE” – IL LEADER DELLE PROTESTE DI HONG KONG JOSHUA WONG: “NON ABBIAMO ANCORA ABBASTANZA MASCHERINE E L’ASSICURAZIONE SANITARIA NON COPRE CHI USA MASCHERINE DONATE DALL’ESTERNO. DOBBIAMO COMBATTERE UNA GUERRA CONTRO IL VIRUS CON LE MANI LEGATE” (A HONG KONG 113 MORTI)

Francesco Bechis per www.formiche.net

“Siamo di fronte a una pandemia che avrà effetti devastanti sulla salute e l’economia globale. La speranza è che, almeno, getti luce sulla vera natura del governo cinese”. Joshua Wong risponde al telefono con aria distratta.

Intorno a lui si sente un via vai di persone, mormorii, bisbigli. Sono i suoi colleghi nella sede di Demosisto, il partito di Hong Kong che da anni guida le proteste contro il governo cinese e il sempre più rigido controllo di Pechino sul Porto Profumato.

Ventitré anni, occhiali da vista e un caschetto di capelli mori in testa, Wong sembra un semplice studente. E invece di quelle sommosse di piazza è divenuto uno dei leader indiscussi, e il volto più riconoscibile. Per il governo cinese, è un avversario dichiarato. Lo aspetta un processo, l’ennesimo, dopo esser stato incarcerato due volte.

Non sarà questo a fermarlo, spiega lui a Formiche.net dal suo ufficio. Né tantomeno il coronavirus e la pandemia globale originata da Wuhan, che per ovvie ragioni ha messo in sordina il movimento di piazza a Hong Kong contro la governatrice Carrie Lam. “Non mi sorprende che in questo momento le persone si interessino di più del coronavirus che di una protesta, hanno le loro ragioni – sospira lui – ma non appena la fase acuta del virus inizierà a diminuire, state certi che noi torneremo nelle strade e nelle piazze di Hong Kong. A partire da giugno, luglio, il movimento tornerà a lottare per la libertà di Hong Kong. Il coronavirus non è la fine, ma un nuovo inizio nella nostra battaglia”.

Il giovane attivista, che nel 2013 la rivista Time ha incoronato “Young person of the year”, e oggi vanta una rete internazionale di millennials impegnati in prima linea sui fronti più disparati e solidali con la lotta degli hongkongers, è il caso della sua amica Greta Thunberg, non vuole mollare la presa. Ha appena pubblicato un libro-denuncia, “Noi siamo la rivoluzione” (Feltrinelli). Oggi, spiega, la pandemia offre un’occasione per “denunciare la mancanza di trasparenza e di democrazia del governo cinese”.

Anche a Hong Kong, dove la conta dei morti ammonta già a 113: “Il governo di Lam ha avuto una gestione disastrosa della crisi. Abbiamo chiesto di chiudere subito il confine con la regione di Guangdong, che è stata la più colpita dalle infezioni dopo l’Hubei, ma non abbiamo ricevuto risposta. Gran parte della popolazione è d’accordo, ma la governatrice non ha ancora disposto una chiusura totale del confine. È una questione di vita o di morte, anche perché non abbiamo ancora abbastanza mascherine e l’assicurazione sanitaria non copre chi usa mascherine donate dall’esterno. Dobbiamo combattere una guerra contro il virus con le mani legate”.

Non sfugge perché il governo locale non sia un fan delle mascherine sull’isola. Di gente mascherata se ne vede da anni in strada, e ora l’emergenza rischia di far sfumare i contorni fra manifestanti e semplice cittadinanza. “Tutte le maschere importate dalla Cina non possono entrare a Hong Kong, anche le spedizioni online sono sabotate – è l’accusa di Wong. Che in queste settimane non è stato con le mani in mano, e ha lanciato una controffensiva: una spedizione monstre di 1,3 milioni di mascherine dall’Honduras, scelto in quanto Paese che non ha rapporti commerciali con la Cina. Ora anche il governo, di fronte all’emergenza, ha iniziato a prendere precauzioni.

Troppo tardi, incalza Wong. “C’è stata un’assenza totale di trasparenza nella gestione della crisi da parte del governo cinese, e dell’illegittimo governo di Hong Kong”, spiega. La voce si scalda: “I numeri forniti tutt’oggi non sono neanche lontanamente vicini a quelli reali, e il governo cinese non sta condividendo tutte le informazioni che ha sul virus con la comunità internazionale. I primi mesi della pandemia sembrano non aver insegnato nulla a Xi Jinping, che continua a censurare la copertura mediatica del virus”.

Ora il virus ha infettato mezza Europa, e si fa strada in Asia, America, Africa. Nel Vecchio Continente, è l’Italia a pagare il prezzo più alto. L’ultimo bollettino della Protezione civile mette il Paese al secondo posto mondiale per contagi e vittime, dopo la Cina. Sugli organi della stampa filo­–governativa cinese fioccano articoli che descrivono l’Italia come il nuovo epicentro mondiale dell’epidemia, e riferiscono di piani del governo per restringere i contatti con lo Stivale. Joshua Wong non ci sta. Su Twitter ha anche lanciato un’interpretazione personale dell’acronimo: Covid-19, (China-originated-virus-in-december-19), a scanso di equivoci. “Ovviamente, questa è la propaganda di Pechino. Sappiamo tutti da dove viene questo virus: viene da Wuhan, in Cina. Il cambio di narrativa del governo cinese non deve farlo dimenticare. Siamo vicini all’Italia, cui auguriamo di uscirne al più presto”.

Wong si lancia in un j’accuse del metodo con cui la Città Proibita ha gestito la crisi. La quarantena di Wuhan ha dato i suoi frutti. Ma a quale prezzo? E c’è da fidarsi dei numeri resi pubblici? Il caso di Li Zehua, ex giornalista della CCTV (China central television) scomparso nel nulla dopo aver denunciato la mala-gestio della pandemia da parte del governo, sembra suggerire una risposta. “Quando l’orgoglio nazionale e l’ordine sociale vengo prima della salute pubblica significa che qualcosa non funziona. La società civile sta perdendo la fiducia nei confronti delle autorità pubbliche, la gente inizia a capire che non può fidarsi di Xi”.

Anche le organizzazioni internazionali targate Onu hanno le loro colpe, dice lui. Nel mirino del leader di Demosisto c’è anzitutto l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che ha escluso Taiwan da buona parte delle informazioni fornite a Pechino: “L’organizzazione purtroppo si è mostrata più sensibile all’ideologia del governo cinese che alle esigenze di Taiwan”. La telefonata si interrompe, Wong va di fretta. A Hong Kong il sole sta tramontando, e nel quartier generale di Demosisto già si prepara una nuova giornata di attivismo, forse meno rumoroso del solito, ma non più fiacco. Wong chiude con un appello finale. Anzi un augurio. Che l’epidemia passi al più presto, certo. Ma la sua gestione nei primi mesi insegna anche “a non scendere mai a compromessi con un Paese che non rispetta i diritti universali dell’uomo”.

