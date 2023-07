“È IN CORSO UNA GUERRA IBRIDA CONTRO LA RUSSIA” – VLADIMIR PUTIN PARLA ALLO “SCO”, L’ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE DI SHANGHAI, E ACCUSA L’OCCIDENTE DI FARE LA GUERRA PER PROCURA IN UCRAINA: “CONTINUIAMO A RESISTERE ALLE PRESSIONI ESTERNE E ALLE SANZIONI”. DETTO DA LUI, CHE HA PROVATO A INTERFERIRE NELLE ELEZIONI DI MOLTI PAESI, E HA SPEDITO MERCENARI IN OGNI ANGOLO DEL GLOBO, FA PIUTTOSTO RIDERE. MA VA ANCHE PEGGIO, QUANDO DICE “IL POPOLO RUSSO È UNITO COME MAI PRIMA D’ORA…”

1. PUTIN, È IN CORSO UNA GUERRA IBRIDA CONTRO LA RUSSIA

(ANSA) - "E' in corso una guerra ibrida contro la Russia": lo afferma il presidente russo Vladimir Putin nel suo primo intervento allo Sco dopo l'ammutinamento di Wagner. Lo riporta Tass. "La Russia continua a resistere con fiducia alle pressioni esterne e alle sanzioni", assicura il presidente russo. (ANSA).

2. PUTIN AGLI ALLEATI, IL POPOLO RUSSO UNITO COME MAI PRIMA

(ANSA) - "Il popolo russo è unito come mai prima d'ora". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento on line al vertice dei paesi dello Sco, l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, nel suo primo intervento dopo l'ammutinamento di Wagner.

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per “la Stampa”

Dmitry Medvedev è tornato a evocare lo spettro di una guerra nucleare. «Un'apocalisse nucleare non solo è possibile, ma anche abbastanza probabile», è il duro avvertimento del numero due del Consiglio di sicurezza russo, che ha poi sottolineato come nel caso di un'eventualità così terribile difficilmente ci saranno dei «vincitori».

Medvedev vede come il fumo negli occhi l'invio di armi occidentali all'Ucraina e ha usato parole così forti anche in passato. «Più armi vengono fornite, più pericoloso sarà il mondo, e più distruttive sono queste armi, più probabile diventa lo scenario di quella che viene comunemente chiamata apocalisse nucleare», aveva tuonato a maggio il fido alleato di Putin.

Ma nell'articolo pieno di propaganda pubblicato ieri dal giornale ufficiale del governo, Rossiiskaya Gazeta, Medvedev ha aggiunto anche altro. Ha scritto che il confronto tra Russia e Occidente potrebbe durare «decenni» e che la guerra in Ucraina potrebbe diventare «permanente».

«Il nostro obiettivo è semplice: scongiurare la minaccia di un ingresso dell'Ucraina nella Nato, e lo raggiungeremo, in un modo o nell'altro», ha dichiarato l'ex presidente russo, concludendo che se gli Stati in guerra «non sono ammessi nella Nato, il conflitto» in Ucraina «sarà permanente, poiché riguarda l'esistenza della Russia».

Il nuovo avvertimento di Medvedev arriva mentre il Cremlino sostiene di stare inviando armi tattiche nucleari in Bielorussia, ma anche nel pieno dei mai sopiti timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la cui area in questi mesi di guerra è più volte finita sotto pericolosissimi bombardamenti per i quali Mosca e Kiev si rimpallano le accuse. […]

2 - LA NATO GETTA ACQUA SUL FUOCO MA AVVERTE "SE NECESSARIO PRONTI A REAGIRE SUBITO"

Estratto da “la Stampa”

Sembra rispondere alle nuove minacce del numero due del Consiglio di sicurezza russo il maggiore generale della Nato Matthew Van Wagenen che ieri a Bruxelles ha tentato di gettare acqua sul fuoco di un eventuale scenario nucleare: «Se avessimo bisogno di cambiare postura, potremmo farlo rapidamente», ha detto il maggiore generale […]

«Siamo fiduciosi, in questo momento non vediamo cambiamenti». All'orizzonte dell'Alleanza ci sono soprattutto timori per eventuali "incidenti" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ma la Nato «ha in vigore dei piani», benché «non specifici su Zaporizhzhia», per «reagire» a un incidente nucleare nel caso in cui i russi dovessero condurre una provocazione.

«All'inizio del conflitto abbiamo avuto una buona intelligence sull'ammassamento delle truppe russe e sono fiducioso che saremmo in grado di vedere cosa sta per accadere a Zaporizhzhia e reagire in tempo utile», ha detto il presidente del Comitato militare, l'ammiraglio Rob Bauer.

[…] «I russi andranno a ricostituire le perdite nell'esercito e abbiamo dunque qualche anno di tempo, ma non dobbiamo mai sottovalutare la loro capacità». Baur ha poi evidenziato che si muovono «con grande circospezione e attenzione» quando operano in zone che confinano direttamente con la Nato: «Non vogliono rischiare un conflitto con noi». […]

