La prima ad accorgersi e a denunciare su X post misogini dell’avvocato d’ufficio di Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, è la cronista del Fatto Quotidiano Charlotte Matteini.

Su Instagram anche Selvaggia Lucarelli ha pubblicato i post scrivendo: “Beh l’avvocato di Turetta ne sta uscendo bene”.

I post hanno lo screenshot della pagina dell’avvocato Emanuele Compagno che a corredo di un articolo del Giornale scrive: “Nella giornata contro la violenza alle donne è giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti. E giusto ricordare tutti di fronte alla violenza”. E ancora scrive: “Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da pu... in giro per il paese. E nemmeno perché i genitori accompagnino i figli a disturbare per le famiglie suonando campanelli. Vergognatevi”.

Accanto a questo screen ce n’è poi un altro, sempre del legale di Turetta, postato il 5 maggio 2021: “Ho assistito ieri ad una scandalosa puntata di “Carta Bianca” con Bianca Berlinguer in tema violenza alle donne. La donna veniva trattata come una menomata, come un’incapace. Se ubriaca è scusata. L’alcol è una scusante per la donna mentre non lo è per l’uomo”. Il post prosegue sempre su questo tenore. Ai due post sull’avvocato in questione seguono centinaia di messaggi di follower e utenti del web dal tenore sia serio sia ironico. Come ad esempio questo tweet che evidenzia come il legale si sia candidato in passato, con la destra.

GIULIA:PROCURA VENEZIA, ACCERTAMENTI SU INTERVENTO CARABINIERI

(AGI) - La Procura di Venezia sta svolgendo accertamenti sui soccorsi dopo che un uomo chiamo' il 112 per denunciare una lite in corso in via Aldo Moro, a Vigonovo, tra due persone che poi si rivelarono essere Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. In particolare, e' da chiarire se una pattuglia dei carabinieri si mosse per intervenire, come dovrebbe avvenire in questi casi.

GIULIA: TELEFONATA TESTE SARÀ ACQUISITA DALLA PROCURA

(ANSA) - Verrà acquisita dalla Procura della repubblica di Venezia la registrazione della chiamata del testimone che, la sera dell'11 novembre scorso, chiamò il 112 per segnalare una lite nel parcheggio di Vigonovo (Venezia), che poi si è rivelata essere la prima aggressione di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin. Il giorno successivo il padre aveva presentato denuncia di scomparsa alla tenenza di Vigonovo. Dopo la segnalazione è stato appurato che nessuna pattuglia raggiunse il luogo della lite.

