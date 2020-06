“IL COVID? TORNERA' A SETTEMBRE" - LA PROFEZIA DI RANIERI GUERRA: "E’ COME LA SPAGNOLA. ANDÒ GIÙ IN ESTATE E POI RIPRESE FEROCEMENTE CON UNA SECONDA ONDATA” – PER IL DIRETTORE VICARIO DELL’OMS CI SONO ANALOGIE CON L'EPIDEMIA DI UN SECOLO FA. UNA RISPOSTA NETTA A TUTTI GLI ESPERTI CHE HANNO PARLATO DI “EMERGENZA FINITA”. POI PARLA ANCHE DEI FOCOLAI DI BOLOGNA E MONDRAGONE – VIDEO "AGORA'"

Vaccino contro influenza stagionale utile per non confondere sintomi del #Covid in autunno: "L'Italia è pronta, ci sono milioni di dosi per gli italiani" Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche - Oms#agorarai pic.twitter.com/6WNTssWgvq — Agorà (@agorarai) June 26, 2020

Da huffingtonpost.it

ranieri guerra

L’epidemia Covid “si sta comportando come avevamo ipotizzato” e “il paragone è con la Spagnola che si comportò esattamente come il Covid: andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata”.

Così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), durante Agorà, su Rai 3, rispondendo in merito alla lettera di esperti che hanno parlato di “emergenza finita”. Un’uscita quanto meno infelice, che comunque dà l’idea del fatto che dall’emergenza ancora non ne siamo usciti definitivamente.

ranieri guerra 1

Guerra poi parla anche dei focolai di Bologna e Mondragone. E qui è più rassicurante: “Non c’è preoccupazione perché è tutto ampiamente atteso. Entrambi i focolai sono stati identificati immediatamente e circoscritti, quindi il sistema messo in atto tiene. E’ inevitabile ci siano focolai in giro per l’Italia e per l’Europa”.

ranieri guerra

ranieri guerra 2 ranieri guerra

ranieri guerra 3