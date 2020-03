22 mar 2020 18:56

“LA CRESCITA IN LOMBARDIA È QUASI DIMEZZATA” – DAI DATI DI OGGI EMERGE QUALCHE PICCOLA SPERANZA, COME HA FATTO NOTARE L’ASSESSORE GIULIO GALLERA: “I DECESSI SONO 3456, 361 IN PIÙ, MA IERI ERANO STATI 546. SONO DATI COME AL SOLITO IN CHIAROSCURO, MA OGGI PIÙ CHIARO CHE SCURO, ANCHE SE NON CANTIAMO VITTORIA” – “IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ: “SETTIMANA PROSSIMA SARÀ CRUCIALE”