Barbara Costa per Dagospia

I c*li non sono tutti uguali. È una verità con cui dobbiamo fare i conti. Come nasconderlo, e nasconderselo? C’hanno messo proprio lì terminazioni nervose che, se le stuzzichi, è il paradiso, ma ci son sederi femmina più "disposti a 90" di altri. Che si fanno penetrare alla grande. Per cui la presenza, e in entrata e in uscita, d’un pene, pure non striminzito, risulta naturale e godosa e agile.

Chissà da che dipende. La loro plasticità deriva in parte dalla loro specifica conformazione. In certi casi ci nasci, predisposta all’anale. E va da sé che per trarre il tuo godimento, nell’ano, fino in fondo, devi fare piazza pulita di tutti i tabù, e specie religiosi, e specie se ti hanno educata alla paura dell’inferno non solo a riceverlo dietro, ma pure al puro desiderio di toccarti, da sola, davanti, e pure dietro.

Una cosa che per fare l’anale non devi proprio fare è imitare il porno. Né te, né il proprietario del pene che nel tuo lato B vorresti fare entrare. Quel che vi mostra il porno è di per sé una recita. Mi spiego: gli e le attrici porno in video fanno sesso vero ma lo fanno secondo atti e regole e posizioni che nulla hanno a che vedere col sesso reale, e meno che mai anale.

Il sedere delle pornostar intente in un anale è un sedere educato, addestrato a ricevere groooooossi calibri, con forza e a ripetizione, ma forza e ripetizione che sono le stesse porno attrici a stabilire, governare, ponderare. Ogni porno star prima di una scena anale esegue preparazioni, di dieta, relax e allenamento, molto severe, e in special modo prepara il suo ano a lavorare allenandolo con enormi e paurosi sex toys, comuni nel porno, attrezzi porno a uso di chi li sa, usare, senza farsi male.

Un anale reale riuscito ha le sue variabili: se tra due persone non c’è attrazione e arrapamento alle stelle, il loro anale sarà un flop. E anche la posizione scelta per tale salto nel posteriore ha la sua importanza: non tutti i deretani reagiscono allo stesso modo alla stessa posizione in cui li metti! Un anale ben riuscito è frutto di sperimentazioni, trattative, tentativi poco fortunati. Non è quella gioia orgasmica massima che vedi nei video.

O che ti raccontano. L’estasi la raggiungi, la puoi raggiungere, nel sesso anale, ma mai, quasi mai, le prime volte che ti ci provi. E ci sono ani femmina che, reduci da esperienze posteriori negative, e dolorose, ci mettono del tempo, a riprendersi, a decidere di riprovarci, e sono ani che vanno rispettati, aspettati, non assillati né stressati per nessun motivo.

Un rapporto anale ben riuscito non dipende dal volume del proprio posteriore, è solo una bufala che un sedere grande sia più sciolto e flessuoso a spassarsela con un "ospite" tra le sue parti. Però è vero che un pene grande ha le sue controindicazioni, e specie se per grande si intende la lunghezza, più che la grandezza. Non è regola ferrea, ma è una realtà: un pene nella media, di lunghezza, e di larghezza, è il miglior alleato per un anale coi fiocchi.

Sicché, miei cari lettori, e lettrici: non fate l’anale perché lo avete visto nei porno. È una boiata. Boiata persino peggiore è tentare di riprodurre un crivellamento anale a sandwich, con una lei che si fa sbattere dietro da più peni: son robe porno che per farle servono ani adatti allo "scopo", e peni i cui padroni sanno come metterli, mettersi, incastrarsi… niente che nessuno di noi, non pornostar, può riuscire a fare senza finire all’ospedale!

E infine, lo ripeto per non so più quale volta, ma dato ciò che mi scrivono, e sento in giro, non credo che guasti: non fate l’anale senza preservativo a meno che non siate fedeli a modello dei piccioni. Con l’anale non rimani incinta, ma ti puoi prendere malattie sessualmente trasmissibili. E poi: non fate anale senza l’uso di lubrificanti speciali per il sesso anale. Li vendono col disegnino di un bel c*letto sulla confezione.

Gli altri lubrificanti non sono efficaci. E non si usi la saliva! Non basta. E, importantissimo, per i maschietti: non insistete se lei vi dice che l’anale non lo vuol fare. Avrà le sue ragioni, e tutte valide. E, importantissimo, per noi femminucce: prima di analaccoppiarsi si stia attente a ciò che si mangia, e quando: anche una pulizia "approfondita" della zona, non resiste a digestioni pantagrueliche. Se avete ad esempio spropositatamente banchettato a pizza con i peperoni, lasciate perdere. Ci sono altri buchi.

