3 dic 2022 19:25

“DAMMI 30MILA EURO O DICO TUTTO A TUA MOGLIE” – DOPO QUASI TRE MESI DI ARRESTI DOMICILIARI I CONIUGI DI TOSSICCIA, IN ABRUZZO, TORNANO IN LIBERTÀ: I DUE AVEVANO MINACCIATO L’AMANTE DI LEI CHIEDENDOGLI UN INGENTE SOMMA DI DENARO PER NON RIVELARE LA RELAZIONE EXTRACONIUGALE. MA L’UOMO SI ERA RIVOLTO ALLA POLIZIA, FACENDOLI INCASTRARE. ADESSO LA COPPIA HA PATTEGGIATO E…