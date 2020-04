5 apr 2020 08:34

“DAMMI I SOLDI PER LA COCAINA” - A ROMA UN 43ENNE PICCHIA LA MOGLIE CHE NON VOLEVA DARGLI 50 EURO PER COMPRARE LA DROGA - PRIMA L’HA MINACCIATA DI MORTE POI L'HA PRESA A SCHIAFFI E ALLA FINE LE HA PRESO I SOLDI ED E' USCITO - LA DONNA HA CHIAMATO I CARABINIERI CHE HANNO ASPETTATO CHE RIENTRASSE PER ARRESTARLO - IN CASA L'UOMO AVEVA UN FUCILE CALIBRO 12…