DITE AI TIFOSI JUVENTINI DI GODERSI ANCORA PER POCO DE LIGT PERCHÉ RAIOLA VUOLE PORTARLO VIA DA TORINO - L'EX PIZZAIOLO, PROCURATORE DEL 22ENNE DIFENSORE OLANDESE, PREPARA L'ADDIO: "È PRONTO PER FARE UN ALTRO PASSO, IN PREMIER LEAGUE O ANCHE IN UNA TRA BARÇA, REAL O PSG" - E COSÌ LA JUVE RESTEREBBE COL 34ENNE BONUCCI E IL 37ENNE CHIELLINI E UN REPARTO DA RIFARE - INTANTO È STATO PORTATO A TERMINE L'AUMENTO DI CAPITALE DA 400 MILIONI…