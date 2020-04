8 apr 2020 13:50

“I DATI UFFICIALI NON SONO REALI” – ROBERTO VENESIA, PRESIDENTE DEI MEDICI DI FAMIGLIA PIEMONTESI: “ABBIAMO DUBBI SULLE STATISTICHE. I NOSTRI NUMERI PARLANO DI UN’INCIDENZA NELLA SETTIMANA DAL 26 MARZO AL PRIMO APRILE DELLO 0,55 PER CENTO, CONTRO LO 0,09. UNA DIFFERENZA DI SEI VOLTE” – “LA BATTAGLIA CONTRO L’EPIDEMIA SI VINCE SUL TERRITORIO, NON SUGLI OSPEDALI. MA I MEDICI DEVONO ESSERE MESSI IN CONDIZIONE DI LAVORARE”