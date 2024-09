“DELMASTRO MI DISSE CHE LE NOTIZIE SU COSPITO NON ERANO RISERVATE” – IL DEPUTATO MELONIANO, GIOVANNI DONZELLI, È STATO SENTITO COME TESTIMONE NEL PROCESSO CHE VEDE IMPUTATO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA CON L'ACCUSA DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO IN RELAZIONE ALLA VICENDA DELL'ANARCHICO ALFREDO COSPITO. E CONFERMA DI AVERE AVUTO INFORMAZIONI SUL CASO DAL SUO “COINQUILINO”: “DELMASTRO MI HA DATO NOTIZIE SENZA DOCUMENTI ALLA MANO. LUI HA UNA MEMORIA STRAORDINARIA…”

(ANSA) - "Al 30 gennaio 2023 risale il primo colloquio con Delmastro sui rapporti tra Cospito e altri detenuti e fu generico e in tema del 41 bis. La mattina seguente, dopo avere letto un articolo di stampa, quando ho incontrato Delmastro per caso in Transatlantico gli ho chiesto ulteriori dettagli sui colloqui tra Cospito e altri detenuti al 41 bis. Mi fece anche i nomi che mi sono appuntato sul cellulare. Non gli ho chiesto da chi arrivassero queste informazioni ma supponevo venissero dal Dap. Mi disse che non erano notizie risevate".

Lo ha affermato il deputato di Fdi, Giovanni Donzelli, sentito come testimone nel processo che vede imputato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, per l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito, protagonista, tra l'ottobre del 2022 e l'inizio del 2023 di un lungo sciopero della fame attuato per protestare contro il regime del carcere duro a cui è sottoposto.

Nel procedimento si sono costituiti parte civile quattro parlamentari del Pd. Il teste ha ricordato che quanto detto in Aula quel giorno "è quello che ho saputo da Delmastro prendendo appunti. La scelta di intervenire in aula è stata mia per evidenziare quanto fosse utile difendere il 41bis. La prima metà del mio intervento riguardava questo, perché ero preoccupato per le posizioni espresse nei giorni precedenti".

"Chiesi della natura di quelle informazioni dopo l'esplosione del caso. Delmastro mi assicurò che quelle notizie che mi aveva riferito non erano segrete - ha precisato il testimone -. Lui mi disse di averlo chiesto anche al magistrato Sebastiano Ardita che gli assicurò che non si trattava di notizie riservate".

DONZELLI, 'DA PD ERRORE ISTITUZIONALE INCONTRARE COSPITO'

(ANSA) - "Era mia intenzione fare i nomi in Aula dei parlamentari del Pd che incontrarono Cospito in carcere e ricordo che mi appuntai anche quanto avevano dichiarato fuori dal penitenziario. Io reputo che fu un errore istituzionale andare a trovare Cospito in carcere mentre erano in corso attentati in relazione al suo sciopero della fame".

DONZELLI, 'MAI LETTO VERBALE DELLA PENITENZIARIA SU COSPITO'

(ANSA) - "Delmastro ha una memoria incredibile su tutto, cita anche cose di dieci anni prima, io ho una memoria pessima. Suppongo che lui lo avesse letto il verbale del Nic, Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, non l'ha letto davanti a me, mi ha riferito delle parti. Io quel verbale non l'ho mai letto". Lo ha detto il parlamentare di Fdi, Giovanni Donzelli, dopo essere stato ascoltato in tribunale, a Roma, nel processo a carico del sottosegretario Andrea Delmastro.

