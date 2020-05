“LO DEVE AL BUON NOME DELL’ITALIA” – VESPA PUNGE ELKANN: “CI SONO UNA STORIA E UNA IMMAGINE DA DIFENDERE. PER QUESTO È INOPPORTUNO CHIEDERE 6,3 MILIARDI LASCIANDO LA SEDE IN OLANDA” – “SONO NATO CON LA FIAT, L’HO AMATA E DIFESA. PER 20 ANNI HO INCONTRATO OGNI ANNO GIOVANNI AGNELLI…”

Sono nato con la Fiat, l’ho amata e difesa. Per 20 anni ho incontrato ogni anno Giovanni Agnelli. Ci sono una storia e una immagine da difendere.Per questo è inopportuno chiedere 6,3 miliardi lasciando la sede in Olanda. John Elkan lo deve al buon nome dell’Italia. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) May 16, 2020

Da www.liberoquotidiano.it

JOHN ELKANN MAURIZIO MOLINARI BRUNO VESPA CON LA MASCHERINA

Tiene banco - soprattutto a Repubblica, con la redazione in rivolta contro il neo-direttore Maurizio Molinari - la vicenda del prestito chiesto da Fca di John Elkann allo Stato, la bellezza di 6,3 miliardi di euro. Tiene banco perché come è noto la sede fiscale del colosso dell'auto si trova in Olanda (e a Repubblica, il caos è dovuto al fatto che Molinari ha imposto una linea difensiva per Fca e ha proibito alla redazione di pubblicare un comunicato in cui si affrancava da questa linea). E su tutta questa vicenda, un paio di giorni fa, è intervenuto a gamba tesissima Bruno Vespa.

Giovanni Agnelli con Lapo e John Elkann

Lo ha fatto su Twitter, dove il conduttore di Porta a Porta ha cinguettato, senza troppe ambiguità: "Sono nato con la Fiat, l’ho amata e difesa. Per 20 anni ho incontrato ogni anno Giovanni Agnelli. Ci sono una storia e una immagine da difendere - ha premesso -, Per questo è inopportuno chiedere 6,3 miliardi lasciando la sede in Olanda. John Elkan lo deve al buon nome dell’Italia", ha concluso Bruno Vespa.

bruno vespa John Elkann ph Bob Krieger bruno vespa john elkann john elkann andrea agnelli john elkann JOHN ELKANN E DONNA MARELLA mike manley john elkann john elkann 2 VINCENZO BOCCIA MAURIZIO MOLINARI JOHN ELKANN